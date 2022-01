Yritys suunnittelee asuntorakentamista mökkisaareen Valkeakoskella – Alueelle on käynnistymässä kaavoitus

Valkeakosken Säkkisaareen suunniteltiin viime vuosikymmenen alussa korkeiden kerrostalojen Pikku-Manhattania.

Valkeakoskelainen maanomistaja Lauri Nukari teetti vuosia sitten arkkitehtitoimistolla suunnitelman, jonka toteutuessa Säkkisaareen Valkeakoskelle nousisi visionäärinen Pikku-Manhattan korkeine kerrostaloineen.

Säkkisaaren osayleiskaavassa 2012 Säkkisaari osoitettiin pien- ja kerrostaloalueeksi. Silloin laskettiin, että nykyiselle muutaman mökin saarelle voisi asettua 2 700–2 300 asukasta. Tosin vuonna 2001 voimaantulleen ranta-asemakaavan mukaan Säkkisalon ja alueen muiden tilojen alue on maa- ja metsätalousaluetta.

Säkkisaari ei nimenä ole monelle tuttu, mutta moni on siellä tietämättään käynyt, koska seututie 130 eli entinen kolmostie kulkee sen kautta.

Nyt ollaan rohkeissa ajatuksissa lukuisia askeleita entistä pidemmällä, sillä kaavoituksen käynnistäminen Säkkisaaressa oli esillä maanantaina Valkeakosken kaupunginhallituksessa.

Ensimmäinen asemakaava yksityismaalle

Valkeakoski on saanut Real Growth Oy -nimiseltä yhtiöltä kaavoituspyynnön noin 20,8 hehtaarin alueesta Säkkisaaressa. Osakeyhtiö on perustettu vuonna 2020. Yhtiön kotipaikka on Muurlassa Lounais-Suomessa. Matkaa Säkkisaaren hankealueelta Valkeakosken keskustaan on noin neljä kilometriä.

Yrityksellä on kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella hallintaoikeus kaavoitettavaan määräalaan. Sopimus valtuuttaa yhtiön neuvottelemaan asemakaavasta kaupungin kanssa ja allekirjoittaa aluetta koskeva maankäyttösopimus.

Tavallisesti Valkeakoski ei tee laajoja kaavoittamattomia alueita koskevia maankäyttösopimuksia. Ensimmäisen asemakaavan teko yksityisen omistamalle maalle olisi uutta.

Joulukuussa kaupunginhallitus asettui iltakoulunsa keskustelussa sille kannalle, että poikkeus voidaan tehdä ja Säkkisaaren hankkeen valmistelun jatkaminen käy päinsä. Kaavoitus on katsonut, että esitetylle asemakaavalle on edellytykset.

Kaavan laatii hakijayhtiön palkkaama konsultti. Kaupunginhallitus valtuutti kaupungin maankäyttöpalvelut valmistelemaan kaavamuutosta ja tarvittavia sopimuksia kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Maankäyttöpalvelut neuvottelee hakijan kanssa myös kustannuksista. Maankäyttösopimuksessa aiotaan ottaa huomioon kaupungille mahdollisesti koituvat riskit, koska alueen avaamiskustannukset ovat korkeat.