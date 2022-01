Pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat Pirkanmaalla – liikenteessä kolisi aiempaa enemmän, suuronnettomuuksia sattui kolme

Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli vuonna 2021 enemmän tehtäviä kuin vuotta aiemmin. Nousua selittää etenkin ensihoidon tehtävämäärien kasvu. Myös liikenneonnettomuuksia sattui aiempaa enemmän.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat viime vuonna. Pelastus­laitoksen yksiköt lähtivät erilaisiin pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviin keskimäärin 178 kertaa vuorokaudessa. Kaikkiaan tehtäviä oli 65 123. Vuonna 2020 tehtäviä oli 58 726.

Yhdeksi tehtävämäärän kasvun syyksi arvellaan ensihoidon tehtävämäärien nousua. Ensihoidon tehtäviä oli liki 55 800, mikä on noin 6 400 tehtävää enemmän kuin vuotta aiemmin.

”Vahva epäilys on, että ensihoidon tehtävämäärien kasvu liittyy koronaan tavalla tai toisella, mutta tätä ei ole pystytty terveystoimessakaan yksilöimään sen tarkemmin”, sanoo ensihoidon pelastuspäällikkö Matti Isotalo. ”Onko ihmisillä jäänyt sitten patoutunutta tarvetta saada hoitoa. Elektiivinen eli ei-päivystyksellinen toiminta on ollut paljonkin pysähdyksissä terveydenhuollossa.”

Pelastustehtävien määrä puolestaan laski. Viime vuonna pelastustoimen tehtäviä oli yhteensä 9 325. Vuoteen 2020 verrattuna tehtävien määrä väheni 37:llä.

”Näihin vaikuttaa se, jos on paljon myrskyjä tai kuiva kesä. Viime vuonnahan oli muutama isompi myrskypäivä, jolloin tuli tällaisia pienempiä puun kaatumisia, peltikaton irtoamisia ja vesivahinkoja. Ne voivat nostaa yhden päivän tehtävämääriä jopa 200:lla", kertoo pelastustoiminnan pelastuspäällikkö Kari Alanko.

Mitä? Tehtävät vuonna 2021 Pelastuslaitoksella oli Pirkanmaalla viime vuonna erilaisia pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviä kaikkiaan 65 123, mikä on noin liki 6400 tehtävää enemmän kuin vuonna 2020. Tulipaloja oli 1 062 tulipaloa. Eniten, 487 kappaletta, oli ihmisen toiminnasta johtuvia tulipaloja, koneesta tai laitteesta aiheutuneita tulipaloja oli 325. Välittömästä vaarasta pelastettiin 96 ihmistä. Erilaisista vaara- tai onnettomuustilanteista evakuoitiin turvaan 99 ihmistä. Ensivastetehtävien määrä kasvoi. Tehtäviä oli yhteensä 1 189. Ensivaste­tehtävässä ambulanssin lisäksi ihmisen luokse lähetetään paloauto. Lähde: Pirkanmaan pelastuslaitos.

Liikenteessä kolisi

Liikenneonnettomuudet sekä erilaisia tarkistus- ja varmistustehtävät lisääntyivät viime vuonna. Jälkimmäisiä oli hieman yli 3 100, mikä on noin 200 tehtävää enemmän kuin vuonna 2020.

Viime vuodelta Pirkanmaan pelastuslaitoksen tietoon tuli noin 1 060 tulipaloa. Vuonna 2020 tulipaloja oli 69 enemmän. Liikenneonnettomuuksia tilastoitiin viime vuodelle liki 1 690, mikä on hieman alle 200 tehtävää enemmän kuin edellisvuonna.

”Liikenneonnettomuuksien lisääntyminen johtuu varmaan siitä, että ulkomaanmatkailu on ollut vähäisempää ja kotimaan matkailussa on ollut liikennettä enemmän", Alanko arvioi. ”Nyt parhaillaankin on sellainen keli, että lunta sataa aika paljon. Nämä ovat sellaisia kelejä, kun tulee pieniä peltikolareita enemmän.”

Kolme suuronnettomuutta

Viime vuonna tulipaloissa menehtyi Pirkanmaalla kolme ihmistä. Kaksi kuolemantapauksista sattui Sastamalassa, yksi Mänttä-Vilppulassa. Vuonna 2020 tulipaloissa menehtyi Pirkanmaalla kaksi ihmistä.

Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja oli Pirkanmaalla viime vuonna kolme. Palot syttyivät Kuhmoisissa, Mänttä-Vilppulassa ja Kangasalla. Vuotta aiemmin tällaisia tulipaloja oli viisi.

Tilanne luokitellaan suuronnettomuudeksi, jos siinä kuolee viisi ihmistä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta.