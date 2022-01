Pirkanmaan työttömyysaste on nyt Suomen kolmanneksi matalin – Asiantuntijan mukaan on silti vaikea arvioida, jatkuuko hyvä vire: ”Ollaan sellaisella rajalla”

Vaikka työllisyystilanne on Pirkanmaalla kohentunut vuoden takaisesta, epävarmuutta on ely-keskuksen elinkeinovastuualueen johtajan mukaan ilmassa sen verran, että juuri nyt on vaikea ennustaa, mihin suuntaan tilanne jatkossa kääntyy.

Aamulehti

Pirkanmaalla oli viime joulukuussa yli 9 100 työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan ely-keskuksen tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan maakunnassa oli joulukuussa 23 869 työtöntä työnhakijaa. Vuositasolla lasku on yli 27 prosenttia.

Pirkanmaan työttömyysaste on maan kolmanneksi matalin eli 9,6 prosenttia. Matalampi työttömyysaste oli vain Pohjanmaalla (6,5 prosenttia) ja Etelä-Pohjanmaalla (7,5 prosenttia). Koko maan keskimääräinen työttömyysaste on 10,5 prosenttia.

Tuoreimpien lukujen perusteella tilanne Pirkanmaalla näyttää hyvältä, sillä työttömien työnhakijoiden määrä oli joulukuussa samaa luokkaa kuin vuoden 2008 joulukuussa, jolloin taloudessa oli selvä nousukausi.

Ely-keskuksen elinkeinovastuualueen johtajan Mika Sievi-Korteen mukaan myönteinen työllisyyskehitys on näkynyt Pirkanmaalla kuukausittaisissa tilastoissa oikeastaan koko viime vuoden ajan.

”Tätä selittää yritysten yleinen hyvä tilanne ja se, että tilauskirjoissa on ollut hyvin tavaraa. Sitä kautta työvoiman tarve on lisääntynyt”, Sievi-Korte sanoo. ”Suurin selitys on Pirkanmaan teollinen rakenne. Sen ansiosta Pirkanmaa ei ole ollut niin koronaherkkä alue. Toki täälläkin on toimialoja, joita korona on erityisen vahvasti koskenut.”

Pitkittynyt työttömyys ongelma

Pitkäaikaistyöttömien eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä on noussut. Joulukuussa 2021 Pirkanmaalla oli 7 947 pitkäaikais­työtöntä, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2020. Yli 2 vuotta työttömänä olleita oli joulukuussa 37 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Trendi on samansuuntainen koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan pitkäaikais­työttömiä oli Suomessa 107 300, mikä on 15 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

”On huolestuttavaa, että osa työntekijöistä on pudonnut tai putoamassa työmarkkinoiden ulkopuolelle”, Sievi-Korte sanoo. ”Taustalla on myös osin sitä, että osa työntekijöitä ei ole valmis muuttamaan työn perässä mihin vain. Myös kohtaanto-ongelma näkyy tilastoissa. Työttömiä on, mutta osassa yrityksissä on kova pula työpaikoista. Osaamiset eivät kohtaa.”

Työnhakijoita oli Pirkanmaalla yli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden loppuun mennessä uusia avoimia työpaikkoja oli ilmoitettu lähes 11 300. Vuositasolla kasvu työpaikkojen määrässä oli yli 5 500 työpaikkaa.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistustehtävissä sekä palvelu- ja myyntityössä. Pirkanmaan kaikista avoimista työpaikoista 60 prosenttia oli Tampereella.

Mitä? Pirkanmaan tuorein työllisyyskatsaus Joulukuussa 2021 työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 23 869. Se on 9 100 työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 9,6 prosenttia. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 10,5 prosenttia. Miehiä oli työttömänä naisia enemmän. Työttömiä miehiä oli 13 630, naisia 10 239. Lomautettuna oli 2 153 ihmistä. Vuositasolla lomautettujen määrä oli laskenut 5 148 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden määrä laski eniten palvelu- ja myyntityössä, rakennus- ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetusalan työssä. Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin: palvelu- ja myyntityö (4 427), rakennus-, korjaus- ja valmistustyö (4 218) ja erityisasiantuntijan työ (3 460). Lähde: Pirkanmaan työllisyyskatsaus, joulukuu 2021.

Kunnissa hyvää kehitystä

Pirkanmaalla työttömien määrä laski vähintään 30 prosenttia 13 kunnassa. Tampereella työttömien määrä väheni 4 382 henkilöllä eli 24 prosenttia vuoden 2020 joulukuuhun verrattuna.

Työttömien määrä on laskenut kaikissa ikäryhmissä, mutta suurimmat positiiviset muutokset ovat tapahtuneet 15–19-vuotiaiden, 20–24-vuotiaiden ja 35–39-vuotiaiden ikäryhmissä.

Pirkanmaan työttömistä työnhakijoista 53 prosentilla on taustallaan toisen asteen koulutus. Korkea-asteen koulutuksen saaneita kaikista työttömistä oli 23 prosenttia.

Epävarmoja aikoja

Vaikka työllisyyskehitys on ollut Pirkanmaalla viime kuukausina myönteistä, hyvän trendin jatkumista on ely-keskuksen Mika Sievi-Korteen mukaan juuri nyt vaikea ennustaa.

”Ilmassa on koronan ohella isoja kysymysmerkkejä, kuten pörssikurssien lasku Ukarainan tilanne”, Sievi-Korte sanoo. ”Nyt ollaan sellaisella rajalla, että on vaikea ennustaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja kumpaan suuntaan Pirkanmaalla mennään.”