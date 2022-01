Kymmenien koulujen ja päiväkotien ruokalistoja yksinkertaistetaan pian Pirkanmaalla – näin Voimia varautuu koronan huippuun

Muun muassa kouluille ruokaa valmistava Pirkanmaan Voimia varautuu siihen, että koronavirus aiheuttaa henkilöstövajetta. Ruokalistoja yksinkertaistetaan koko helmikuun ajaksi.

Aamulehti

Kouluruokalassa saattaa olla ensi viikosta alkaen tarjolla pykälän verran yksinkertaisempaa lounasta Tampereella ja muualla, missä Pirkanmaan Voimia valmistaa ruokaa esimerkiksi kouluille, päiväkodeille ja sairaaloille.

Ateriapalveluyhtiö ilmoitti tiistaina varautuvansa työntekijöiden poissaoloihin, joita on odotettavissa nyt, kun koronavirus leviää väestössä kovalla tahdilla.

Sairauslomien aiheuttaman henkilöstövajeen varalta työläitä ruokalajeja vaihdetaan yksinkertaisemmin valmistettaviin niin, että ruokaa saadaan lautaselle vaikeammassakin tilanteessa. Lisäksi joissain paikoissa saatetaan käyttää tarpeen tullen kertakäyttöastioita.

Muutoksia on odotettavissa viikoilla 5–9 eli 31. tammikuuta alkaen maaliskuun ensimmäiselle viikolle.

Pihvi ja peruna voivat vaihtua vuokaan

Voimian liiketoimintajohtaja Tarja Alatalo lupaa, että ruoasta tehdään kaikesta huolimatta kaikille sopivaa ja maistuvaa.

”Lähinnä yksinkertaistaminen tarkoittaa ehkä sitä, että jos ruokalistalla on keitetyt perunat, jauhelihapihvit ja kastike, niin siinä on jo kolme eri komponenttia. Sen sijaan voisi olla vaikka jauhelihaperunavuoka. Eli on vähemmän niitä aterian osia, mikä tietysti vaikuttaa keittiön työmäärään, eikä tiskiä tule niin paljon.”

Pirkanmaan Voimia valmistaa ruokaa muun muassa Tampereen kouluille. Tältä lounaslinjastolla näytti Tampereen klassillisen lukion ruokalassa tiistaina 25. tammikuuta.

Ennakoiva ratkaisu

Voimia varautuu päätöksellä siihen, että aiempaa useampi työntekijä saa korona­tartunnan samaan aikaan. ”Kun nyt Pirkanmaan koronanyrkki on uutisoinut, että ylämäessä ollaan ja huippua ei näy, sitä on lähdetty ennakoimaan niillä keinoilla, mitä on käytettävissä.”

Tähän mennessä tapauksia on ollut sen verran vähän, että tarpeen tullen ruokapalveluiden tai puhtaanapidon tehtäviin on löytynyt sijaisia. Muutamia kymmeniä työntekijöitä on aina normaalioloissakin poissa töistä, Alatalo sanoo. Voimialla on kaikkiaan noin 730 työntekijää.

Aikaisemmin vastaavaan ennakointiin ei ole ryhdytty, vaan paikat ovat yleensä sulkeneet oviaan koronatilanteen pahentuessa. Tällöin ruokailijoitakaan ei ole ollut yhtä paljon, eikä siivottavaa ole syntynyt samaa tahtia. Esimerkiksi uimahallit ovat tälläkin hetkellä kiinni ja kouluissa on oltu välillä etäopetuksessa.

Pirkanmaan Voimia on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien omistama yhtiö. Se vastaa muun muassa Tampereen kaupungin koulujen ja Taysin keskussairaalan aterioista.