Kaksi sdp:n ehdokasta keikkuu tasatilanteessa aluevaltuuston rajalla Pirkanmaalla – Näin vaalien ääntenlasku etenee

Aluevaalien tulos vahvistetaan keskiviikkona. Siihen asti osa ehdokkaista joutuu jännittämään, irtoaako valtuustosta paikka vai ei. Sdp:n riveissä äärimmäisen tasaisessa tilanteessa on Mänttä-Vilppulan ainoa paikka.

Kunnissa lasketaan äänestyslippuja vielä toistamiseen maanantaina varsinaisen aluevaalipäivän jälkeen. Täpärästi valtuustopaikassa kiinni roikkuvat ehdokkaat eivät voi siis vielä tuulettaa ainakaan täysin vapautuneesti.

Aluevaalien alustavat tulokset kerrottiin jo sunnuntai-iltana sitä mukaa, kun ääniä saatiin laskettua. Virallinen vaalitulos vahvistetaan kuitenkin vasta viimeistään keskiviikkoiltana 26. tammikuuta.

Silloin aluevaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen ja sunnuntai-iltana julistettuja äänimääriä korjataan, jos korjattavaa on.

Joka kunnassa on oma keskus­vaali­lautakunta, joka vastaa tarkastus­laskennasta. Monen muun kunnan tapaan tarkastus­laskenta on maanantai-aamupäivänä kesken Tampereella. Siellä ääniä ynnätään messuhallissa.

”Uskon, että tämän päivän kuluessa saadaan valmiiksi”, sanoo Tampereen keskusvaali­lautakunnan sihteeri Juha Perämaa.

Viimeistään arpa ratkaisee

Jännittävintä tarkastuslaskennan odottaminen lienee niille, jotka ovat lähellä valtuustopaikan saamista tai menettämistä.

Ainakin Pirkanmaan sdp:n keskuudessa laskenta on ratkaiseva. Puolueen ehdokkaista sekä Mänttä-Vilppulassa asuva Marika Ala-Herttuala että tamperelainen Riitta Ollila ovat saaneet yhtä monta ääntä, 799.

Nykyinen tulostaulukko nostaa Ala-Herttualan valtuustoon ja jättää Ollilan varasijalle. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin tasan, ja Ala-Herttualan etusijan selittää aakkosissa ensin tuleva nimi.

Lopullisesti asian selvittää kuitenkin joko tarkastus­laskennassa havaittava ero tai viimeistään arpa, jos ehdokkaat ovat saaneet tasan yhtä monta ääntä.

Mitä? Näin vaalitulos lasketaan 1. Äänet satavat aina myös koko puolueen pottiin. Kunkin puolueen tai vaaliliiton saamat kokonaisäänimäärät lasketaan yhteen. 2. Saman puolueen ehdokkaat järjestetään keskenään henkilökohtaisen äänisaaliin mukaiseen järjestykseen. 3. Ehdokkaille lasketaan vertausluvut: ryhmästään eniten ääniä saanut saa koko äänimäärän suuruisen lukeman, toinen puolet siitä ja kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Suurimmat vertausluvut saaneet valitaan edustajiksi.

Lipsahdus voi selittää muutosta

Henkilökohtainen äänimäärä ei vielä takaa pääsyä valtuustoon, vaan sen määrittää vertausluku.

Pirkanmaan aluevaltuustoon viimeisenä valittu vasemmistoliiton ehdokas on saanut vertausluvukseen 2 502. Ensimmäisellä varasijalla on kristillisdemokraattien ehdokas, jonka vastaava luku on 2 494 eli vain kahdeksan pistettä pienempi. Jos puolueiden poteissa tapahtuu riittäviä muutoksia, sijoitukset saattavat muuttua.

Lopullinen tulos voi muuttua ensimmäisen laskennan tuloksesta paljonkin, jos toisen ehdokkaan äänet kirjataan ensin epähuomiossa toiselle, selittää Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa. Jos yksi ehdokas on saanut 10 ääntä ja listassa seuraava 0 ääntä, edellisen äänet saattavat joskus lipsahtaa seuraavan riville.

”Silloinhan siinä on heti kymmenen äänen ero ehdokkaiden välillä. Mutta sitä vartenhan tämä tarkastuslaskenta on, että täällä sitten rauhassa eilisen hektisen päivän jälkeen lasketaan uudestaan.”