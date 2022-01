Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus palautti Ylisen entisen kehitysvammaisten kuntoutuskeskuksen alueen myyntiä koskevan päätöksen uudelleen valmisteluun. Alueesta järjestetään uusi julkinen näyttötilaisuus ja sen jälkeen suljettu tarjouskilpailu.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt palauttaa Ylisen entisen kuntoutuskeskuksen alueen myyntiä koskevan päätöksen uudelleen valmisteluun. Pshp:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan maanantaina.

Ylöjärvellä Kaiharinlahden rannalla sijaitsevasta vanhasta sairaala-alueesta oli jätetty 80 000 euron ostotarjous. Tarjouksen oli jättänyt ylöjärveläinen yrittäjäpariskunta Lauri ja Elina Vähäjylkä.

Sairaanhoitopiirin johtajan Tarmo Martikaisen mukaan asia päätettiin palauttaa valmisteluun, sillä sen jälkeen kun tieto tehdystä tarjouksesta tuli julkisuuteen, kohde on herättänyt lisää kiinnostusta.Martikaisen mukaan kiinnostuneilta on tullut useita yhteydenottoja.

”Vuosien varrella kohteeseen on käynyt tutustumassa kymmeniä kiinnostuneita, mutta ostajaehdokkaat ovat vetäytyneet Ylisen alueeseen liittyvien riskien takia”, Martikainen kertoi hallituksen kokouksen jälkeen. ”Hallitus halusi antaa kaikille kiinnostuneille vielä yhden mahdollisuuden tutustua kohteeseen.”

Käytännössä tämä tarkoittaa, että alueesta järjestetään lähiaikoina yksi julkinen näyttötilaisuus. Sen jälkeen järjestetään suljettu tarjouskilpailu. ”Tarkoitus on viedä asiaa eteenpäin mahdollisimman pikaisella aikataululla.”

Mikä? Entinen kuntoutuskeskus Ylöjärvellä sijaitseva entinen kehitysvammaisten kuntoutuskeskus. Alueen omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tilat ovat olleet tyhjillään, kun toiminta siirtyi Pitkäniemeen Nokialle. Kiinteistö on ollut myynnissä vuodesta 2015. Alueen koko on noin 19 hehtaaria. Alueella on parikymmentä rakennusta. Niistä kolme vanhinta on melko hyvässä kunnossa. Muut rakennukset ovat purkukunnossa. Vanhimmat rakennukset, eli kartano, kappeli ja renkitupa, ovat valmistuneet 1920-luvulla. Ne on suunnitellut arkkitehti Bertel Strömmer. Muut rakennukset on tehty 1960-luvulla. Lähde: Pshp, arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen.

Paljon purettavaa

Ylisen entisen kuntoutuskeskuksen alueella sijaitsee kaikkiaan parikymmentä rakennusta. Rakennuksista suurin osa on erittäin huonossa kunnossa ja ne on purettava.

Parhaimmassa kunnossa on kolme vanhinta rakennusta eli 1920-luvulla valmistuneet vanha kartanorakennus, alun perin viljasiilona toiminut kappeli ja vanha renkitupa, joka on toiminut myös pankkirakennuksena ja työterveyden tiloina. Esimerkiksi kartanorakennuksessa on uudet omat vesi- ja viemäriliittymät, ja sitä on pidetty lämpimänä.

Kuntoutuskeskuksen alue on ollut tyhjillään vuodesta 2015 lähtien, kun toiminta siirtyi Nokian Pitkäniemeen. Sen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yrittänyt myydä aluetta rakennuksineen. Alueen ylläpitokustannukset ovat yli 100 000 euroa vuodessa. Alueella on myös tehty paljon ilkivaltaa, mikä on lisännyt kustannuksia.

Matti Tossavainen soitti kirkonkelloja, kun Ylisen alueella sijaitsevassa kappelissa järjestettiin viimeinen tilaisuus syyskuussa 2015.

Vuosien käyttämättömyys ja ilkivalta ovat tehneet tehtävänsä. Kuvan rakennus kuvattiin 2020.

Kalliit purkukustannukset

Sairaanhoitopiirin kiinteistöpäällikön Saara Vänskän mukaan kyselyitä kiinnostuneilta ostajilta on tullut, mutta kauppoja ei ole syntynyt. ”Kiinnostus on laantunut sen jälkeen, kun mahdolliset ostajat ovat havainneet, kuinka paljon huonossa kunnossa olevien rakennusten purkaminen maksaa.”

Rakennusten purkamisen on arvioitu maksavan vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Vänskän mukaan työn hintaa nostaa erityisesti, että alueella on käytetty aikanaan paljon asbestia. Siksi purkutyöt on toteutettava asbestipurkuna.

”Tehdyissä asbestikartoituksissa on käynyt ilmi, että asbestia on alueella käytetty paljon, muun muassa ulkopinnoissa, vesikatoissa, rakennusten välisissä vesijohdoissa ja muualla”, Vänskä kertoo. ”Alueella on ollut myös raskasöljysäiliöitä ja jätevedenpuhdistamo.”

Kalliiden purkukustannusten lisäksi ostohalukkuutta on rajoittanut alueen kaavoitus. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. ”Mitä tahansa purettavien rakennusten tilalle alueella halutaan, alue pitää kaavoittaa siihen toimintaan, ja asema­kaavoituksessa menee aina oma aikansa, varsinkin, kun alue sijaitsee ranta-alueella.”

Sairaanhoitopiiri on teettänyt alueesta kaksi ulkopuolisen arvioijan tekemää arviokirjaa. Toisen kiinteistöarvion mukaan kiinteistön markkina-arvo on -1,5 miljoonaa euroa, toisen 150 000 euroa. Kiinteistöarvioiden yhteinen näkemys on ollut, että kohdetta on erittäin vaikeaa saada kaupaksi, sillä alueen kehittämisen riskeistä johtuen ostajia on erittäin vähän.

”Kyllä tahtotila Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on nyt, että kohde saadaan kaupaksi. Tätä on pitkään myyty”, sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen sanoo.

