Moni pienemmän kunnan ehdokas jäi aluevaltuustosta rannalle Pirkanmaalla. Se oli pienille kunnille pettymys, mutta ei yllätys. Kunnanjohtajat toivovat valoisaa tulevaisuutta tuloksesta huolimatta.

Tilaajille

Aamulehti

Ehkä pettymys mutta ei yllättävä tulos eri kunnille. Pirkanmaan 23 kunnasta yhdeksässä kukaan kotikunnan ehdokkaista ei nouse aluevaltuustoon.

Yksikään ehdokas ei mennyt läpi Akaasta, Ikaalisista, Juupajoelta, Kihniöstä, Kuhmoisista, Pälkäneeltä, Ruovedeltä, Urjalasta ja Virroilta. Moni näistä kunnista on pieniä, alle 10 000 asukkaan tai vain parin tuhannen asukkaan kuntia. Joukosta selvästi suurin on Akaa, jossa asukkaita on yli 16 000.