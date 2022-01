Miten kävi ex-satamapäällikkö Matti Joelle ja yhdeksälle muulle tutulle ehdokkaalle? Näin kiinnostavat nimet pärjäsivät aluevaaleissa Pirkanmaalla

Aamulehti kävi läpi kymmenen kiinnostavan ehdokkaan menestyksen aluevaaleissa.

Aluevaaleissa oli mukana lukuisia julkisuudesta tuttuja, kiinnostavia ehdokkaita.

Kun Pirkanmaan hyvinvointialueen äänet on laskettu, Tampereen yliopiston entinen rehtori, lääketieteen emeritaprofessori Kaija Holli (kok.), 72, on saamassa 1097 äänellä paikan aluevaltuustoon.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin entinen johtajaylilääkäri, lääkintöneuvos Kari-Matti Hiltunen (kok.), 67, keräsi 2282 ääntä ja tulee myös valituksi. Hiltunen on vertauslukunsa perusteella koko hyvinvointialueen kolmanneksi parhaiten vaaleissa pärjännyt ehdokas.

Valituksi tulee myös Sastamalan Sylvään koulun rehtori Jari Andersson (kok.), 51. Kohurehtoriksikin julkisuudessa tituleeratun Anderssonin äänisaalis on 1552.

Kaija Holli toimi Tampereen yliopiston rehtorina vuosina 2009–2015.

Kari-Matti Hiltunen on ollut yksi Pirkanmaan ääniharavista. Hän seurasi aluevaalitulosten valmistumista kotonaan Leinolassa.

Jari Andersson muistetaan julkisuudessa hänen korotettua useiden oppilaiden arvosanoja vastoin näiden opettajan tahtoa.

Satamapäällikkö jää rannalle

Ravintolayrittäjä Teemu Aaltonen (kok.), 48, sai 389 ääntä. Tulos ei riitä valintaan.

Kokoomuksen niin sanotuista julkkisehdokkaista ilman paikkaa ovat jäämässä myös Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori Arto Haveri, 58, joka keräsi 317 ääntä, sekä laittomasti toimestaan erotettu Tampereen kaupungin satamapäällikkö Matti Joki (kok.), 68, jota äänestettiin 370 kertaa.

Teemu Aaltonen tunnetaan Koskiravintoloiden yrittäjänä. Hän on ollut myös kehittämässä keikkatyösovellusta ikäihmisille.

Arto Haveri työskentelee Tampereen yliopistossa kunnallispolitiikan professorina. Politiikan asiantuntijan äänimäärä ei riittänyt aluevaltuustoon.

Matti Joki sai keväällä 2020 potkut Tampereen kaupungin satamapäällikön virasta. Hallinto-oikeus katsoi irtisanomisen laittomaksi viime syksynä.

Suomen Keilailuliiton entinen puheenjohtaja ja vihreiden puoluehallituksen jäsen Perttu Jussila, 30, saa 469 äänellään paikan valtuustoon.

Euroopan keskuspankista virkavapaalla oleva valtiovarainministerin erityisavustaja, juristi, Valkeakoskella sijaitsevan Rapolan kartanon omistaja Petra Schulze Steinen (kesk.), 53, on saamassa 720 äänellään niin ikään valtuustopaikan.

Petra Schulze Steinen on ollut viime elokuusta lähtien Annika Saarikon erikoisavustaja. Vuonna 2016 hän alkoi kunnostaa Rapolan vanhaa kartanoa.

Perttu Jussila on entinen ammattikeilaaja ja Suomen Keilailuliiton entinen puheenjohtaja. Hän pyrki aikanaan myös maailman keilailuliiton puheenjohtajaksi.

Tangokunigattarelle reilut 100 ääntä

Sen sijaan hämeenkyröläisen laulajan ja tangokuningattaren Mervi Koposen (kesk.), 45, saamat 123 ääntä eivät riitä valintaan.

Ilman valtuustopaikkaa tai varasijaa jää myös päihde- ja peliriippuvuusklinikan kuntoutuspäällikkö, lähihoitaja Juha Lantz (liik.), 49, jolla on kasassa 21 ääntä.

Mervi Koponen on vuoden 2011 tangokuningatar. Hän esiintyi vuonna 2019 Seinäjoella Tangomarkkinoiden 35-vuotisjuhlilla.

Juha Lantz on työskennellyt vuosia päihderiippuvuudesta toipuvien tukena.

Aluevaaleissa tammikuussa 2022 valitaan Pirkanmaalle aluevaltuusto, jossa on 79 aluevaltuutettua. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.