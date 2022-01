Keitä ovat Miko Bergbom ja Kari Virtanen? Kaksi tuntematonta nimeä ohitti vaalisuosiossa politiikan raskassarjalaisia Pirkanmaalla

Nämä nimet nousevat paikallispolitiikasta maakunnalliseen politiikkaan Pirkanmaalla.

Aamulehti

Entinen Tampereen pormestari, nykyinen Tampereen pormestari, kansanedustaja, kansanedustaja, kansanedustaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin entinen johtaja, entinen Tampereen apulaispormestari, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja sitten Miko Bergbom.

Siinä Pirkanmaan aluevaalien ääniharavien kärki. Siellä on, muun muassa kansanedustaja Sofia Vikmanin (kok.), vihreiden sijaistavan puheenjohtajan Iiris Suomelan ja pitkän linjan poliitikon, entisen kansanedustajan Kalervo Kummolan (kok.) edellä 25-vuotias sastamalalainen, kansallismieliseksi nuoreksi mieheksi itsensä esittelevä Bergbom.

Hän on perussuomalaisten lakkautetun nuorisojärjestön tilalle perustetun Perussuomalainen nuoriso -järjestön puheenjohtaja ja Sastamalan kaupunginvaltuutettu. Bergbom sanoo, ettei lupaillut vaalikampanjassaan suuria, vaan päinvastoin: ”Hyvinvointialueen rahoitus ei tule riittämään Pirkanmaalla esimerkiksi nykyisen palveluverkon ylläpitämiseen”, hän sanoo.

Hän lupaa puhua aluevaltuustossa suoraan. ”Meillä on valtava mielenterveyden kriisi ja paljon ongelmia vanhustenhoidossa.”

Kuka ihmeen Kari Virtanen?

Yllättäjä Pirkanmaan aluevaltuuston ääniharavien listalla on Kari Virtanen Tampereelta. Hän meni piskuisen Valta kuuluu kansalle –puolueen listalta läpi Pirkanmaalla, ohi monen tunnetun ehdokkaan.

Kuka on tämä arvostetussa osoitteessa Tampereen Pyynikin Palomäentiellä asuva 58-vuotias Kari Virtanen? Näin hän esittelee itsensä: ”Olen yrittäjä ja koulutan ihmisiä vaurastumaan. Raitistuin Myllyhoidossa 29-vuotiaana.”

Virtanen on kulkenut nykyiseen puolueeseensa kokoomuksen ja perussuomalaisten kautta. Hän perustelee kannatustaan ihmisten kaipuulla muutokseen ja sanoo keskittyvänsä politiikassa kolmeen asiaan: turvallisuuteen, talouteen ja moraaliin.

”Moraali on näivettynyt ja terve ryhti kadonnut. Ihmisen pitää seistä puheidensa takana. Nyt yhteiskunta hyysää ihmisiä, jotka tekevät vääriä valintoja vuodesta toiseen.”

Hän sanoo talouden teeman juontavan juuri moraalin rappeutumiseen. ”Omien huonojen valintojen seurauksia hoidetaan yhteisellä rahalla. Ihmiset pystyisivät itse hankkimaan rahansa, mutta yhteiskunta mahdollistaa makoilun. Jos minä saisin päättää, ihmiset palautettaisiin hoitokierteestä takaisin vastuuseen valinnoistaan.”

Turvallisuuskin kiertyy Virtasen mielestä moraaliin. ”Ihan koululaitoksesta saakka on opetettava pahantekijät vastuuseen teoistaan.”

Lue lisää: Tässä ovat Pirkanmaan uuden aluevaltuuston 79 aluevaltuutettua – ääntenlasku on nyt valmis

Tehopakkaus Sastamalasta

Viime vaaleissa eduskunnasta pudonnut Pertti Hakanenkin (kesk.) Sastamalasta nousee uuteen aluevaltuustoon. Hän seurasi vaalien tuloslaskentaa hyvillä mielin ja iloitsi eritoten keskustan valtakunnallisesta menestyksestä.

”Keskustalla oli puolueista selkein teema, kun se toi esiin lähipalveluiden turvaamisen. Se kuultiin ja muut puolueet alkoivat matkia sitä”, hän sanoo.

Sastamalasta ponnistaa aluevaltuustoon niin ikään keskustapoliitikko Katariina Pylsy, 68. Hän on tullut kotikaupungissaan tunnetuksi varsinaisena toimen naisena, sillä hän on maatalon emäntä, hiljattain eläköitynyt Sastamalan maaseutujohtaja, entinen Maisemakahvilan pyörittäjä, kukkaniittyjen perustaja, vanhat talot –tapahtuman luoja ja Ritajärven luonnonsuojelualueen puuhanainen. ”Juuri olin käymässä kaupassa muutamalle tutulle, kun kuulin, että ei apua, olen kerännyt paljon ääniä. Tämä on imartelevaa”, hän sanoo.

Lue lisää: Aamulehti seurasi vaali-iltaa hetki hetkeltä – Kokoomus selvä ykkönen, Pirkanmaan valtuustossa edustettuna 14 kuntaa

”Ihmeiden aika ei ole ohi”

Aluevaltuustoon menee myös Minna Sarvijärvi (kesk.), joka vaikuttaa Ylöjärven kuntapolitiikassa piskuisesta entisestä Kurun kunnasta. ”Ihmeiden aika ei ole ohi”, hän nauraa heläyttää puhelimessa.

Vaikka keskusta löi itsensä aluevaaleissa läpi valtakunnallisesti, Pirkanmaalla sen kannatus mateli vasta kuudentena kokoomuksen, sdp:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten takana. ”Kaupungistumisen vaikutus on valtava Pirkanmaalla”, Sarvijärvi tulkitsee.

31-vuotias Kukka Kunnari on myös uusi nimi aluevaltuustossa. Hän on Tampereen vasemmiston varavaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja psykologi. ”Olen tosi liikuttunut ja onnellinen sekä omasta että puolueeni kannatuksesta.”