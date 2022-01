Kuntavaaleissa täpärästi rannalle jäänyt Kari-Matti Hiltunen nousi aluevaaleissa kärkisijoille – ei sulje pois aluevaltuuston puheenjohtajan paikkaakaan

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin entinen johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltusesta on tulossa aluevaltuutettu. Hän oli eniten ääniä saaneiden joukossa Pirkanmaalla.

Sairaalahallinnossa 20 vuotta työskennellyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin entinen johtajaylilääkäri, lääkintöneuvos Kari-Matti Hiltunen (kok), 67, näyttäisi puoli yhdentoista jälkeen sunnuntaina olevan valittujen Pirkanmaan aluevaltuutettujen joukossa.

Äänistä oli tuolloin laskettu 93,2 prosenttia, ja Hiltunen oli saanut 2 228 ääntä.

Oletko halukas havittelemaan vastuutehtäviä, esimerkiksi puheenjohtajan paikkaa uudessa aluevaltuustossa?

"Odotetaan ääntenlasku loppuun asti, että mikä lopullinen sijoitus tulee olemaan. On liian varhaista sanoa, millaista luottamustointa sieltä lähtisi hakemaan. Se on yhteispeliä. Katsotaan, miten äänet jakautuvat isoimpien puolueiden kesken. Jos siltä näyttää, että puheenjohtajan paikka olisi tarjolla, en sitä olisi pois sulkemassa, mutta en hae erityistä positiota. Ensin haen valtuustopaikkaa.”

Kari-Matti Hiltunen seurasi aluevaaleja kotonaan Tampereen Leinolassa vaimo Tuija Hiltusen kanssa. Tuija Hiltusella on sylissään hoidossa oleva kääpiökani Noppa.

Monen mielestä sote vaikuttaa hyvin sekavalta. Mitä sanoisit kansalaisille: mitä tässä nyt seuraavaksi tapahtuu?

”Ensi vaiheessa lähdetään valitsemaan virkamiesjohtoa. Sitten sitä, minkälainen hallintorakenne on: vaihtoehtoina ovat valiokunta ja lautakunta ja jonkinlainen hybridi näistä. Alkuvaiheen asioita ovat myös lakisääteiset valinnat: aluehallitus, tarkastuslautakunta, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja kansalaiskeskustelun vanhus- ja nuorisoasiat ja kansalaiskeskustelun foorumit: jo nyt asukkaat saavat vastata strategiakysymyksiin Pirkanmaan sotealueen valmistelusivuilla.”

”Palvelustrategian tekeminen, jonka väliaikainen valmistelutoimielin varmaankin valmistelee. Palvelustrategiasta päätetään uskoakseni loppukeväällä tai alkusyksyllä, ja se on erittäin tärkeä dokumentti siitä, miten palveluita lähdetään tuottamaan sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa.”

Kauanko tässä menee?

”Minulla on käsitys, että esimerkiksi hyvinvointialueen johtajan paikka laitetaan auki, niin siihen kuluu aikaa. Uskoisin, että tämän pitäisi edetä aika vauhdikkaasti, kun toiminnan pitäisi alkaa vuonna 2023. Palveluiden käyttäjän kannalta palvelustrategiasta päättäminen on tärkeää. Palvelustrategia on keskeinen dokumentti.”

Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät ratkaistavat sosiaali- ja terveysasiat nyt vaalien jälkeen?

”Olen ollut terveyden- ja sairaanhoidon asiantuntija virkaurallani, ja sanoisin, että kyllä se on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö, kun nyt tullaan samaan organisaatioon. Yhteistyö täytyy saada toimimaan. Riskinä on, että tietojärjestelmäinfraan saadut rahat jäävät kolmannekseen haetuista. Tietojärjestelmäinfra on tärkeä, kun palveluita virtaviivaistetaan. On riski, jos toimitaan jonkin aikaa vanhalla tietojärjestelmäpohjalla.”

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen jäi eläkkeelle työstään vuonna 2020. Nyt hänestä näyttäisi tulevan aluevaltuutettu.

Mielestäsi soteuudistuksen onnistumisen suurin riski on vaikea puute sote-henkilöstöstä. Mistä tätä henkilöstöä saadaan?

”Ensin täytyisi kartoittaa, millainen työvoima on Pirkanmaalla nyt soteorganisaatioissa työssä. Paljonko on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia julkisella ja yksityisellä sektorilla ja järjestöissä, ja sitten katsoa, millainen tarve näiden jälkeen jää.”

”Vaikka kaikki ammattilaiset osallistuisivat sote-palveluiden tuotantoon, käsittääkseni sen jälkeenkin vielä pulaa jää. Kartoitus pitäisi pystyä tekemään mielestäni vielä tämän vuoden aikana. On tärkeää, että koulutetaan riittävästi soteammattilaisia, mutta koulutuksen kesto on sellainen, että lisää ammattilaisia tulee vasta muutaman vuoden päästä tehtäviinsä.”

”Muissa tehtävissä olevien soteammattilaisten paluuhalukkuutta arvokkaaseen sosiaali- ja terveydenhuollon työhön tulee kartoittaa ja unohtamatta rekrytointia ulkomailta, jota nyt on pienessä mitassa tehty.”

Joudutaanko palveluita tekijäpulan vuoksi karsimaan?

”Ei nyt karsita vielä. Mielelläni näkisin ensin, millainen tilanne on, kun erilaiset sotetoimijat ynnätään ja selvitetään heidän mahdollisuutensa olla näissä talkoissa mukana.”

Viime kuntavaalien ääntenlaskennassa Hiltunen oli pitkään läpimenevien joukossa, mutta lopulta hän oli sijalla 68, ja kaupunginvaltuustoon valittiin 67 henkilöä.

”Se opetti, ettei pidä nuolaista, ennen kuin tipahtaa”, Hiltunen sanoo. Hiltunen on Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja.

