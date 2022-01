Pirkanmaan äänikuninkuus on Tampereen pormestarien kahden kauppa

”Olen todella yllättynyt, että tulos on näin hieno.”

Näin sanoo Tampereen entinen pormestari, tamperelainen Lauri Lyly (sd.). Hän komeilee Pirkanmaan aluevaalien äänikuninkaana. Lyly keräsi 4 349 ääntä.

Voiko hyvä äänisaalis olla yllätys, koska olet nauttinut ennenkin suosiota niin kuntavaaleissa kuin pormestariakin valittaessa?

”Aina se on yllätys. Jokaiset vaalit ovat omanlaisensa ja jokainen ääni pitää hankkia ja saada”, Lyly vastaa.

Ikonen kakkosena

Kakkosena Pirkanmaan ääniharavien listalla on Tampereen nykyinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Hän toimi Tampereen pormestarina myös ennen Lylyä ja työskentelee nyt toista kauttaan tässä tehtävässä. Hän sai aluevaaleissa ääniä 3 445. ”On kyllä tosi kiitollinen olo. Silti vaalien äänisaalis ei ole yksilökysymys, vaan tärkeämpää on, että meillä on hyvä joukko osaajia koossa,” Ikonen kommentoi puhelimessa vaali-iltana.

Hän kertoi jännittävänsä, miten puolueiden kannatus valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla lopulta asettuu. ”Kiinnostavaa nähdä, paljonko tuloksissa painottuvat puoluekannatus, sosiaali- ja terveydenhuoltoammattilaisten näkökulma tai äänestäjien ryhmittyminen kuntansa edustajan tai edustajien taakse.”

Päivitys 24.1.2022 kello 0.16: Uutisen äänimäärät on muutettu vastaamaan sitä, kun äänistä oli laskettu 100 prosenttia.

