Vaalit ovat tuomassa vihreille karvaan tuloksen – Pirkanmaalla pientä valoa tunnelin päässä

Vihreät on jäämässä Pirkanmaalla viidenneksi suurimmaksi puolueeksi, mutta tulos ei ole yhtä huono kuin koko maassa.

Aamulehti

Vihreän puolueen ehdokkaat ovat joutuneet jännittämään ääntenlaskentaa sunnuntaina poikkeuksellisen paljon. Ennakkokaavailuissa puolueelle ei paljoa luvattu. Vaali-ilta on osoittanut, että ennusteet ovat olleet oikean suuntaiset. Kärki on kerännyt mukavia äänisaaliita, mutta kokonaistulos on jäämässä vaisuksi niin Pirkanmaalla kuin koko maassa.

Vihreiden Pirkanmaan ääniharava Jaakko Mustakallio on seurannut tuloslaskentaa kotonaan Ranta-Tampellassa yhdessä muutaman muun ehdolla olleen kanssa.

”Omasta tuloksestani olen yllättynyt ja mykistynyt, mutta vihreiden valtakunnallinen tulos tällä hetkellä vetää mieltä matalaksi. Pirkanmaallakaan äänimäärä ei ole niin hyvä kuin olisimme toivoneet. Puolueella on peiliin katsomisen paikka", Mustakallio sanoo.

Kun äänistä oli laskettu 86,1 prosenttia vihreät oli jäämässä valtakunnallisesti kuudennelle sijalle ja Pirkanmaalla viidennelle. Valtakunnallisesti vihreät oli tuossa vaiheessa kerännyt 7,3 prosenttia ja Pirkanmaalla 10 prosenttia äänistä, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kuntavaaleissa.

”Tyypillisesti varsinaisena vaalipäivänä vihreiden äänimäärä nousee, mutta nämä ovat niin poikkeukselliset vaalit, että on vaikea arvioida, miten loppujen lopuksi menee”, Olga Haapa-aho pohtii.

Olga Haapa-aho piti vaalivalvojaisia pienen porukan kanssa Teamsin välityksellä.

Aluevaaleissa 10 prosentin äänisaalis on riittämässä vihreille kahdeksaan valtuustopaikkaan. Kolmen kärjessä ovat Mustakallion lisäksi kansanedustaja Iiris Suomela ja yllättäjä Julia Sangervo.

Nollabudjetilla kolmossijalle

Sangervolla oli koossa 1186 ääntä, joten hän on erittäin todennäköisesti menossa läpi.

”Olen todella häkeltynyt ja kiitollinen. Olen ihan ensikertalainen ja nollabudjetilla lähdin vaaleihin”, Sangervo sanoo.

Sangervo on 28-vuotias psykologian opiskelija Tampereen yliopistosta. Hän ei ole vihreän puolueen jäsen, eikä ole ollut mitenkään mukana puoluepolitiikassa.

”En ole koskaan ajatellut, että minusta tulisi poliitikkoa, mutta olen halunnut vaikuttaa asioihin ja tehdä niitä paremmiksi. Nämä vaalit tuntuivat tärkeiltä koska niissä päätettiin sosiaali- ja terveyspalveluista.”

Vihreiltä on nousemassa valtuuston myös toinen ennestään tuntematon nimi. 25-vuotias Iina Hänninen työskentelee sairaanhoitajana Taysissa.

Hänellä oli koossa 470 ääntä, kun 86,1 prosenttia äänistä oli laskettu.

”Mielestäni tasapaino on hyvä ryhmittymässä, joka tällä hetkellä on menossa läpi. On uusia kasvoja ja vanhoja konkareita, eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia ja on Tampereelta sekä ja Tampereen ulkopuolelta”, Mustakallio sanoo.