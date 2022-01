Kristillisten kannatus on nousemassa Pirkanmaalla 1,3 prosenttiyksikön verran viime vuoden kuntavaaleista.

Kansanedustaja Sari Tanus (kd.) on koulutukseltaan lääkäri ja hän on ollut varajäsenenä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Aamulehti

Kristillisdemokraattien tamperelainen kansanedustaja Sari Tanus kuulostaa huomattavan ilahtuneelta aluevaalien ennakkoäänten laskennan valmistuttua.

Ennakkoäänten perusteella puolue on saamassa 6,1 prosentin kannatuksen Pirkanmaalla ja viisi valtuutettua aluevaltuustoon.

Tanuksen mukaan Pirkanmaan kristillisten 83 aluevaaliehdokkaan joukko on muodostanut hyvän kampanjointiporukan.

”Meillä on ollut paljon sote-alan ammattilaisia sekä talouspuolen ja muita osaajia listoilla. Ajattelisin, että se näkyy tuloksissa”, Tanus arvioi syitä puolueensa suosiolle.

Kun äänistä on laskettu 79,8 prosenttia, kristillisten kannatus on nousemassa Pirkanmaalla 1,2 prosenttiyksikköä viime vuoden kuntavaaleihin nähden. Samalla puolueen kannatus on 6,0 prosentissa ja valtuustopaikkoja tulossa neljä.

Tanus on tuossa tilanteessa saanut 2041 ennakkoääntä. Se riittää alueen ääniharavien viiden kärkeen ja vertailuluvuissakin 12 parhaan joukkoon.

”Olen tietysti nöyrän kiitollinen siitä isosta luottamuksesta, jonka pirkanmaalaiset ovat osoittaneet henkilökohtaisesti minua kohtaan,” hän sanoo.

Kansanedustajana työskentelevä Tanus on koulutukseltaan naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, ja hän kertoo työskennelleensä aikanaan perus- ja sairaanhoitajana sekä lääkärinä monenlaisissa tehtävissä niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin palveluksessa.

”Siinä mielessä tietysti nämä ovat minulle oikein tosi tärkeät vaalit, kun on sekä koulutus että pitkän linjan ammatillinen kokemus, ja nämä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiat ovat lähellä sydäntä”, hän toteaa.