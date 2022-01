Vasemmistoliitto on tekemässä yllätyksen Pirkanmaalla – on vaalien kolmosena: ”Vetää vähän sanattomaksi”

Puolue on jättämässä Pirkanmaalla taakseen vihreät ja keskustan. Perussuomalaiset on aivan kannoilla.

Aamulehti

Vasemmistoliitto on tekemässä yllätyksen Pirkanmaalla, sillä se on kolmanneksi suosituin puolue kokoomuksen ja SDP:n jälkeen, kun aluevaalien äänistä on Pirkanmaalla laskettu 63,5 prosenttia.

Puolue on kerännyt Pirkanmaalla 11,2 prosentin kannatuksen. Näin se on äänisaaliissa edellä perussuomalaisia, vihreitä ja keskustaa. Tämä on epätavallista, kun tilannetta verrataan puolueen äänisatoon kunta- ja eduskuntavaaleissa viime vuosina.

Vasemmistoliitto oli saamassa Pirkanmaan aluevaltuuston 79 paikasta 9 paikkaa.

Neljäntenä aivan vasemmistoliiton niskaan toki hengittää perussuomalaiset, jonka kannatus on kivunnut ääntenlaskennan edetessä jo 11,1 prosenttiin.

”Äänestäjät selvästi ajattelevat, että vasemmistoliitto puolustaa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja sitä, että kaikki ihmiset saavat niitä”, analysoi vasemmistoliiton aluevaltuustoehdokas, Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Minna Minkkinen, 37, puolueen vahvistunutta kannatusta.

Hän on vasemmistoliiton tulokseen hyvin tyytyväinen, joskin uumoilee ääntenlaskennan edetessä puolueensa kisaavan Pirkanmaan kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta perussuomalaisten kanssa.

Myös Pirkanmaan vasemmiston puheenjohtaja Virva-Mari Rask on hyvillään puolueensa vaalimenestyksestä Pirkanmaalla. ”Vetää vähän sanattomaksi. Tämä on todella mahtava tulos. Tässä näkyy, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vasemmistoliiton ominta alaa. Ihmiset tietävät, että pidämme aina sinnikkäästi niiden puolta”, Rask kommentoi mutta kertoi jännittävänsä, miten puolue pärjää perussuomalaisia vastaan, kun ääntenlaskenta etenee.

Koko maassa vasemmistoliitto oli viidentenä keskustan, kokoomuksen, sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten jäljessä 8,3 prosentin kannatuksella.

Lue lisää: Kaikki ehdolla olevat Pirkanmaan kansanedustajat ovat saamassa ennakkoäänten perusteella paikan aluevaltuustosta – Ilmari Nurmiselle komein äänisaalis

Kontula ykkösenä vasemmistoliitosta

Minna Minkkinen itse oli kerännyt vasemmistoliiton Pirkanmaan ehdokkaista toiseksi eniten ääniä.

Vasemmistoliiton ehdokkaista selvästi ykkösenä on istuva kansanedustaja, valkeakoskelainen Anna Kontula, 44. Hän kieltäytyi kommentoimasta asiaa vaalien ääntenlaskennan ollessa kesken.

Lue lisää: Aamulehti seuraa vaali-iltaa kunnes tulos on selvillä – Pirkanmaalla kisa kolmannesta paikasta kiristyy