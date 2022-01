Vaalitulos on nyt selvä: kokoomus voitti sdp:n Pirkanmaalla – Lue tästä kaikki oleellinen vaalituloksesta

Tamperelaiset saivat odotetusti selvästi eniten paikkoja aluevaltuustoon. Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly (sd.) kahmi hurjan määrän ääniä.

Aluevaaleissa oli Pirkanmaalla odotetusti kaksi suurta, mutta niiden lisäksi tuloksissa on myös yllätyksiä. Kahdesta suuresta kokoomus vei voiton 25,8 prosentilla ja sdp oli kakkonen 22,1 prosentilla äänistä. Kokoomus sai aluevaltuustoon 21 paikkaa ja sdp 18.

Kahden suuren takana neljä seuraavaa olivat matkan päässä, mutta keskenään yllättävänkin lähellä toisiaan. Perussuomalaiset tarrasi ääntenlaskun edetessä kiinni kolmospaikkaan ja pysyi siinä loppuun asti. Kuntavaalien selvä kolmonen 15,7 prosentilla joutui nyt tiukkaan kisaan etenkin vasemmistoliiton, mutta myös vihreiden ja keskustan kanssa. Lopulta perussuomalaiset sai 11,7 prosenttia äänistä ja yhdeksän paikkaa valtuustoon.

Vasemmistoliitolle uumoiltiin jo ennakolta hyvää tulosta, sillä sote-asioiden tiedetään olevan puolueen äänestäjille tärkeitä. Kuntavaalien 8,5 prosenttiin verrattuna vasemmistoliitto paransi selvästi tulostaan Pirkanmaalla. Vasemmistoliitto oli neljäntenä 10,7 prosentilla ja saa yhdeksän paikkaa.

Vihreiden kohdalla aluevaaleista uumoiltiin vaikeita, koska puolueen nuorehkojen kannattajien joukossa sote-palvelut eivät ehkä ole niin tärkeä asia kuin iäkkäämpien äänestäjien joukossa. Vihreät sai äänistä Pirkanmaalla 10 prosenttia. Sekä keskusta että vihreät saavat kahdeksan paikkaa aluevaltuustoon.

Keskustalle Pirkanmaa oli jälleen kerran vaikea alue. Koko maan tuloksissa kolmen kärjessä ollut keskusta oli Pirkanmaalla kuudentena 9,5 prosentin kannatuksella. Syitä voi hakea ainakin siitä, että Pirkanmaalla keskustan ehdokaslistalla ei ollut esimerkiksi kumpaakaan puolueen kansanedustajaa. Kaikilla muilla puolueilla, joilla on Pirkanmaalla kansanedustajia, heitä oli myös aluevaalien ehdokkaiden joukossa.

Kristillisdemokraatit paransi selvästi kuntavaaleista. Kd sai 5,9 prosenttia äänistä ja neljä paikkaa. Yhden paikan saivat liike nyt samoin kuin valta kuuluu kansalle -puolue, joka oli vaaliliitossa kristallipuolueen kanssa. Valta kuuluu kansalle sai 1,4 prosenttia äänistä ja kristallipuolue 0,4 prosenttia. Kokoomuksen kanssa vaaliliitossa ollut rkp sai 0,2 prosenttia äänistä.

Lyly kärjessä

Ääniharaviksi nousivat tutut nimet Tampereelta, kärjessä Tampereen edellinen ja nykyinen pormestari.

Entinen pormestari Lauri Lyly (sd.) oli äänikuningas: eroa toisena olevaan Anna-Kaisa Ikoseen (kok.) oli lopulta noin 900 ääntä. Kuntavaaleissa kesäkuussa Ikonen oli kaksikosta suositumpi. Voi kysyä, perikö Lyly nyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) ääniä, sillä Marin oli kuntavaaleissa Tampereen ylivoimainen äänikuningatar. Nyt Marin ei ollut ehdolla.

Anna-Kaisa Ikonen oli Pirkanmaan äänikuningatar.

Lauri Lyly oli Pirkanmaan äänikuningas.

Aamulehden suoran vaalistudion haastattelussa Lyly sanoi olevansa äänimäärästään yllättynyt. Ehdolle hän kertoi lähteneensä, koska uskoo omaavansa kokemusta, jota uudessa aluevaltuustossa tarvitaan. ”Olin sote-ohjausryhmän puheenjohtaja Pirkanmaalla ja olen ollut sote-uudistusta tekemässä jo pitkän aikaa. Oletan että sitä kokemusta jota minulla on, voidaan tässä hyödyntää,” Lyly sanoi.

Seuraavaksi korkeimmat äänisaaliit keräsivät kansanedustajat Anna Kontula (vas.) Ilmari Nurminen (sd.). Nykyään valkeakoskelainen Kontula keräsi suurimman äänimäärän Tampereen ulkopuolisista ehdokkaista.

Viidenneksi eniten ääniä keräsi kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus ja kuudenneksi kokoomuksen Kari-Matti Hiltunen. Taysin entinen johtajaylilääkäri on Tampereella varavaltuutettuna, mutta on selvästi tunnetumpi sote-asiantuntijana kuin poliitikkona. Sote-asioiden parissa on viime vuodet toiminut tiukasti myös seitsemänneksi suurimman äänipotin kerännyt sote-palveluiden apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) Tampereelta.

Paikkoja pienillekin

Tamperelaisedustajia on uudessa aluevaltuustossa selvästi eniten, mikä ei ole yllätys. Yllätys ei ole sekään, että kaikki kunnat eivät saa omaa edustajaa valtuustoon. Tampereelta on 39 edustajaa ja seuraavaksi eniten Valkeakoskelta, Sastamalasta ja Ylöjärveltä. Niistä on kustakin viisi valtuutettua.

Myös osa Pirkanmaan pienimmistä kunnista sai edustajan aluevaltuustoon. Oman edustajan saivat esimerkiksi vajaan 2 900 asukkaan Punkalaidun ja vajaan 4 400 asukkaan Vesilahti.

Kun äänistä oli laskettu Pirkanmaalla reilu puolet, Aamulehden suorassa studiolähetyksessä haastateltu Pirkanmaan sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala kiinnitti huomiota siihen, että Ylä-Pirkanmaalta Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat olivat saamassa yhteensä vain yhden edustajan. Akaan ja Urjalan kulma oli jäämässä kokonaan ilman omaa edustajaa. Näin siitä huolimatta, että näiltä alueilta oli Herralalle kantautunut suurta huolta lähipalveluiden säilymisestä.

Herrala sanoi, että aluevaalit ovat olleet henkilövaalit. ”On haluttu löytää osaamista ja kokemusta”, Herrala summasi.

Äänestysprosentti oli Pirkanmaalla 49,4 eli jäi selvästi kuntavaalien 56,8 prosentista. Koko maan äänestysprosentti aluevaaleissa oli 47,5 eli Pirkanmaa oli sitä hieman edellä. Aivan niin alhaiseksi äänestysaktiivisuus ei jäänyt kuin karuimmissa arvioissa ennakoitiin, mutta esimerkiksi kuntavaalien aktiivisuudesta jäätiin koko maassakin selvästi, ja kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli matalin vuosikymmeniin.

Ilmari Nurminen keräsi toiseksi eniten ääniä sdp:n ehdokkaista. Kansanedustaja kuvattiin Taysilla.

Kokoomuksen kokenut kaupunginvaltuutettu ja entinen apulaispormestari Leena Kostiainen pääsi aluevaltuustoon.