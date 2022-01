Aluevaalit ovat jääneet etäisiksi, arvioi perussuomalaisten Veikko Vallin – seuraavalla kerralla äänestysprosentti nousee

Pirkanmaalainen perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin uskoo, että kun aluevaltuuston toiminta tulee tutuksi kansalaisille, äänestysprosentti nouse kuntavaalien tasolle.

Perussuomalaisista ehdokkaista eniten ääniä ovat keränneen alle 30-vuotiaat Joakim Vigelius Tampereelta ja Miko Bergbom, 25, Sastamalasta.

Kun äänistä oli laskettu vajaat 70 prosenttia, Bergbom on menossa peräti 11. suosituimpana ehdokkaana läpi Pirkanmaan aluevaltuustoon, Tampereen entisen ja nykyisen pormestarin ja useiden kansanedustajien joukossa.

”Olen pitänyt ääntä siitä, että hyvinvointialueen rahoitus ei tule riittämään Pirkanmaalla esimerkiksi nykyisen palveluverkon ylläpitämiseen”, hän arvioi suosionsa syytä.

Joakim Vigelius sanoo puhelimessa, että henkilökohtainen tulos hymyilyttää. Hän toivoo, että puoluekin nousee vielä.

Ongelmana aluevaalikampanjoinnissa on ollut Vigeliuksen mukaan, että puhutaan siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspuoli järjestetään. Lupaillaan menolisäyksiä. Sen sijaan ei ole paljon puhuttu tulopuolesta.

Kun Pirkanmaan aluevaalien äänistä on laskettu noin 70 prosenttia, perussuomalaisten kannatus on 11,1 prosenttia. Paikkoja on tulossa yhdeksän. Äänimäärässä puolue on neljännellä sijalla.

Ei ole hälytysmerkki

”En pidä tätä hälytysmerkkinä puolueen kannatuksen suhteen”, sanoo Veikko Vallin (ps.). Hän sanoo, että on odotettavissa, että äänestysprosentin jäädessä matalaksi, me kärsimme. Vallin vertaa aluevaaleja eurovaaleihin. ”Molemmat ovat vähän etäinen juttu.”

Seuraavissa aluevaaleissa tilanne on todennäköisesti toinen. Vallin uskoo, että kun aluevaltuuston toiminta tulee tutuksi kansalaisille, äänestysprosentti nouse kuntavaalien tasolle. ”Aluevaltuustolla on paljon valtaa.”

Vaalikampanjan aikana Vallin huomasi protestimielialaa, moni oli päättänyt, ettei äänestä. 1500 euroa kampanjaan rahaa laittanut Vallin on menossa läpi, kun äänistä on laskettu reilut puolet.

Hankala hahmottaa

"Toivottavasti perussuomalaisten kannattajat ovat lähteneet liikkeelle vaalipäivänä, sanoo Lassi Kaleva (ps.) ennakkoäänitulokset tultua julki. Kaleva on perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Aluevaltuuston menossa oleva Kaleva toivoi alkuillata, että perussuomalaiset saisivat Pirkanmaan aluevaltuustoon noin 10 paikkaa.

Vaalikampanjan alussa oli ehkä hankala hahmottaa, mistä hyvinvointialueissa on kyse, mutta vaalien lähestyessä asia selkeytyi sekä ehdokkaille että äänestäjille.

Kalevan mukaan kampanjointi sujui hyvin ja ehdokkaat olivat hyviä. Perussuomalaisilla oli Pirkanmaalla täysi lista eli 98 ehdokasta. Ehdokkaita oli kaikista Pirkanmaan kunnista.

Veijo Niemi sanoo, että ratkaisu jää kalkkiviivoilla niin kuin eduskuntavaaleissakin. Kun äänistä on laskettu prosenttia, Niemi on sijalla 63. Aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua.

Niemi pohtii, että ymmärsivätköhän kaikki kansalaiset, kuinka tärkeistä vaaleista on kyse.

