Ylisen kuntoutuskeskuksesta on tehty ostotarjous – Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aikoo myydä 19 hehtaarin alueen Ylöjärveltä pilkkahintaan

Alueen noin kahdestakymmenestä rakennuksesta pääosa on purkukuntoisia. Rakennusten purkukustannusten on arvioitu olevan vähintään 1,5 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on saanut ostotarjouksen Ylisen kuntoutuskeskuksen alueesta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee maanantaina 24. tammikuuta kokouksessaan vanhan sairaala-alueen myyntiä 80 000 euron hintaan.

Tarkastamattoman, verkosta löytyvän esityslistan mukaan hallitus aikoo myydä sairaala-alueen jo tehdyn kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Hallituksella on oikeus myydä sairaanhoitopiirin kiinteätä omaisuutta 100 000 euroon asti.

Kohteen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat sairaanhoitopiirin mukaan 100 000 euroa, vaikka kohde on ollut pääosin kylmillään. Aamulehti on uutisoinut aiemmin alueen rakennusten olleen jatkuvan ilkivallan kohteena, mikä on lisännyt ylläpitokustannuksia.

Rakennukset olivan huonossa kunnossa jo helmikuussa 2020.

Vuosia tyhjillään

Kuntoutuskeskuksen alue on ollut tyhjillään vuodesta 2015 alkaen, jolloin toiminta siirtyi Nokian Pitkäniemeen. Sairaanhoitopiiri on yrittänyt sen jälkeen myydä noin 19 hehtaarin aluetta tuloksetta. Osa rakennuksista on suojeltuja ja osa erittäin huonokuntoisia. Myös alueen nykyinen kaava on rajoittanut ostohalukkuutta.

Sairaanhoitopiiri on teettänyt alueesta kaksi ulkopuolista arviota. Toisen arvion mukaan kiinteistön markkina-arvo on purkukustannusten takia -1,5 miljoonaa euroa ja toisen 150 000 euroa. Kiinteistöarvioiden yhteinen näkemys on, että kohdetta on erittäin vaikeaa saada kaupaksi, sillä potentiaalisia ostajia on erittäin vähän johtuen alueen kehittämisen riskeistä.

80 000 euron ostotarjouksen tekijät ovat sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan mukaan tutustuneet alueeseen, ja ovat tietoisia sen kunnosta. Ostajat ovat valmiita ostamaan alueen ilman vaatimuksia.

Alueella on parikymmentä rakennusta.

Ympäristö on ollut epäsiistissä kunnossa vuosia.