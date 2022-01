Vihreiltä on nousemassa valtuustoon isolla äänimäärällä ennestään täysin tuntematon ehdokas – 28-vuotias opiskelija ei ole ollut koskaan puoluepolitiikassa mukana

Julia Sangervo on kampanjoinut sosiaalisessa mediassa parempien mielenterveyspalveluiden puolesta.

Vihreiltä on nousemassa Pirkanmaan aluevaltuustoon yllätysnimiä. Kun äänistä on laskettu puolet, puolue on saamassa kahdeksan paikkaa.

Joukossa on kaksi nimeä, jotka ovat ennestään Pirkanmaan puoluepolitiikassa tuntemattomia.

28-vuotias Julia Sangervo on tässä vaiheessa menossa kirkkaasti läpi. Hänellä on koossa 800 ääntä, ja hän on vihreiden listalla kolmantena.

”Olen todella häkeltynyt ja kiitollinen. En osaa sanoa yhtään, mitä odotin. Olen ihan ensikertalainen ja nollabudjetilla lähdin vaaleihin”, Sangervo sanoo.

Hän arvioi saaneensa suurimman osan äänistään ennakkoon, joten loppuillasta tulee vielä jännittävä.

Sangervo on 28-vuotias psykologian opiskelija Tampereen yliopistosta. Hän ei ole vihreän puolueen jäsen, eikä ole ollut mitenkään mukana puoluepolitiikassa.

”En ole koskaan ajatellut, että minusta tulisi poliitikkoa, mutta olen halunnut vaikuttaa asioihin ja tehdä niitä paremmiksi. Nämä vaalit tuntuivat tärkeiltä koska niissä päätettiin sosiaali- ja terveyspalveluista.”

Vihreiltä on nousemassa tässä vaiheessa valtuuston myös toinen ennestään tuntematon nimi. 25-vuotias Iina Hänninen työskentelee sairaanhoitajana Taysissa.

Hänellä oli koossa 311 ääntä, kun 52 prosenttia äänistä oli laskettu.