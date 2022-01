Koko sote-uudistuksen onnistuminen on nyt uhattuna Pirkanmaalla – Jos lisärahaa ei saada, hoitotakuu jää haaveeksi ja tietojärjestelmien uudistaminen epäonnistuu

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä peruspalveluiden asioinnista lähes puolet voidaan hoitaa etänä digitaalisten palveluiden avulla. Jokaisen pirkanmaalaisen kännykässä päivystää tulevaisuudessa Oma-Pirkanmaa-sovellus, joka tarjoaa kellon ympäri yhteyden soten palveluihin. Nyt sote-uudistuksen tavoitteet kuitenkin uhkaavat vesittyä, jos Pirkanmaa ei saa lisärahaa tietotekniikan kehittämiseen.

Toimivat digi- ja etäpalvelut jäävät Pirkanmaalla haaveeksi, jos lisärahoitusta hyvinvointialueen tietotekniikan kehittämiseen ei saada. Samalla voidaan haudata sote-uudistuksen tärkeät tavoitteet, kuten viikon hoitotakuu, jonojen purkaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen.

”Ilman digitalisaatiota henkilöstömäärä ei riitä, vaikka otettaisiin yksityinenkin avuksi. Jos me haluamme hoitotakuun voimaan ja onnistua siinä, digitaaliset palvelut pitää saada kattavasti kaikkien ulottuville. Kyse on siitä, että asiakkaat saavat toimivat yhteydenottokanavat terveydenhuollon ammattilaisiin”, toteaa Pirkanmaan sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala.

Rauhallisena miehenä tunnettu Herrala poltti päreensä, kun tieto valtion rahoituspäätöksistä joulun alla tuli. ”Se oli kriisin paikka.”

Pirkanmaa sai sosiaali- ja terveysministeriöltä tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja viestintätekniikan (ICT) muutostöihin kuluvalle vuodelle 14,3 miljoonaa euroa, kun sen hakema summa oli 37,4 miljoonaa euroa. Ministeriön mukaan rahaa jaettiin nyt vain välttämättömiin ICT:n muutoskustannuksiin eikä kehityshankkeisiin.

”Tätä rahoitusta ei saa käyttää palveluiden kehittämiseen, mikä sulki pois digitalisaation sekä potilas- ja asiakastietojärjestelmien uudistamisen. Samaan aikaan hoitotakuuta ollaan kuitenkin lainsäädännöllä kiristämässä.”

Herralan mukaan rajanveto järjestelmien haltuunoton ja kehittämisen välillä on veteen piirretty viiva. ”Kaikki sellainen, mikä mahdollistaa henkilöstön sujuvan työskentelyn ja asiakkaiden vaivattoman asioinnin, pitää olla etusijalla.”

Rahoitus Mitä jää tekemättä? Jos lisärahoitusta ei saada, muun muassa nämä tehtävät siirtyvät: Hoitotakuun varmistaminen

Kansalaisen digitaaliset palvelut

Hyvinvointialuetasoinen asiakas- ja potilasohjaus

Puhelinpalveluiden keskittäminen

Etävastaanotto- ja konsultaatioratkaisuiden yhteensovittaminen

Kuvantamispalveluiden keskittäminen

Hyvinvointialueen yhteinen työvuorosuunnittelu

Työntekijöiden työvälineiden siirto ja päätelaitteiden hallinta

Tiedolla johtamisen ratkaisut Tästä seuraa, että Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminta käynnistyy asukkaan ja työntekijän näkökulmasta 1.1.2023 alkaen edelleen kuntakohtaisena.

Oma-Pirkanmaa

Valmistelijoiden tavoitteena oli, että Pirkanmaan hyvinvointialueella on vuonna 2025 käytössä Oma-Pirkanmaa-palvelu, joka päivystäisi verkkosivuston lisäksi myös sovelluksena eli appina jokaisen pirkanmaalaisen kännykässä. ”Vastaavanlaisia digipalveluita on jo käytössä yksityisellä sektorilla. Se on nykyaikaa.”

Oma-Pirkanmaa tarjoaisi kellon ympäri kanavan soten palveluihin. Käytössä olisi reaaliaikainen chat-keskusteluyhteys terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Palvelussa voisi kertoa oireensa ja saada sen perusteella hoito-ohjeet. Ajanvaraus, reseptien uusiminen ja laboratoriotulosten katsominen kävisivät kätevästi samassa paikassa. Palvelussa voisi täyttää myös erilaiset esitietokyselyt jo ennen vastaanottoa.

Verkkopalvelusta löytyisi myös lähetteellä toimivia etävastaanottoja ja omahoito-ohjelmia esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville.

Kehitettäviin digipalveluihin kuuluvat olennaisesti myös koko alueella toimiva puhelinpalvelu ja takaisinsoittojärjestelmä. ”Sen lisäksi on tietysti fyysisiä palveluja niille, jotka eivät kykene digipalveluita käyttämään.”

Digipalveluiden kehittämiseen toivotaan nyt vetoapua EU:n elpymisrahasta, jolla edistetään kestävää kehitystä ja rakenteellisia uudistuksia. Raha on kuitenkin hakemuksen takana ja sen saaminen epävarmaa. ”Hakemuksessa asetimme tavoitteeksi, että vuoden 2024 loppuun mennessä peruspalveluiden asioinnista 45 prosenttia voidaan hoitaa etänä digitaalisten palveluiden avulla, kun nyt luku on runsaat 20 prosenttia.”

Nollasta liikkeelle

Yli puolen miljoonan asukkaan Pirkanmaa on maan suurin hyvinvointialue ja sirpaleinen maakunta. Siksi myös rahantarve on suuri. ”Meillä lähdetään nollasta liikkeelle. Tätä maratonia on juostavana paljon pidempään kuin niillä hyvinvointialueilla, jotka ovat jo kuntayhtymiä. Niissä tietojärjestelmien yhtenäistäminen on jo pääosin tehty.”

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvillä 18 000 työntekijällä on käytössään 16 000 tietokonetta. Niissä pyörii 800 erilaista tietojärjestelmää, jotka eivät juuri keskustele keskenään. Varsinkin asiakas- ja potilastietojärjestelmissä vaikeuskerrointa nostavat eri päivitysversiot, joita on noin 70.

Herrala kertoo, että rahoitushakemuksen yhteydessä tehtiin tiekartta vuoteen 2025. ”Lopullinen tavoitetila on se, että meillä on terveydenhuollossa yksi järjestelmä, sosiaalihuollossa yksi järjestelmä ja hammashoidossa yksi järjestelmä. Yhdet yhtenäiset, selkeät ja saavutettavat järjestelmät koko Pirkanmaalla. Se helpottaa sekä työntekijöiden että asiakkaiden elämää ja vähentää myös kustannuksia.”

Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala poltti päreensä, kun tieto valtion rahoituspäätöksistä tuli viime vuoden lopulla. 37,4 miljoonan sijaan Pirkanmaa sai vain 14,3 miljoonaa euroa ICT-muutostöihin.

Lisätalousarviosta

Tähän mennessä saatu valtionrahoitus on kuitenkin niin niukka, että Pirkanmaalla voidaan tehdä vain osa välttämättömistä ICT-muutoksista vuoden 2023 alkuun mennessä. Lisärahoitustarpeeksi arvioidaan vähintään 10 miljoonaa euroa. ”Jos emme saa tietojärjestelmiä yhdenmukaistettua, Pirkanmaasta tulee osavaltioiden maakunta.”

Lisärahoitusta toivotaan valtion lisätalousarviosta, jonka valmistelu on käynnissä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on jo aluevaalitenteissä ehtinyt lupailla, että ICT:hen annetaan rahoitusta lisää. Vuoden 2022 ensimmäinen lisätalousarvio on tarkoitus antaa eduskunnalle 3. helmikuuta.

Herralan mukaan aikataulu on haastava, sillä aika muutosten toimeenpanolle uhkaa loppua. ”Hyvinvointialueet perustettiin heinäkuun alussa 2021. Tässä on nyt hukattu puoli vuotta siihen, että tehdään rahoitushakemuksia asiaan, joka on lakisääteinen ja päivänselvä. Nyt ollaan kiirekaistalla.”

Jos lisärahaa ei tule, voidaan tehdä vain välttämätön. Se tarkoittaa, että hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa tammikuussa 2023 asiakkaiden palvelu- ja yhteydenottokanavat ovat edelleen kuntakohtaisia eikä palveluita voida tarjota ristiin yli kuntarajojen. Esimerkiksi 9 000 tietokonetta jäisi edelleen kuntien tietoverkkoihin. ”Ei sekään ole itsestään selvää, että voimme jatkaa kuntapohjaisilla järjestelmillä. Se on ihan kunnista kiinni, eivätkä ne ole tähän varautuneet.”

Nyt saadulla rahoituksella ei Herralan mukaan ihmeitä tehdä. ”Siinä tapauksessa pitää keskittyä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin, päätöksentekojärjestelmiin ja arkistoratkaisuihin. Asiakkaille tehdään verkkosivut ja henkilöstölle yhteiset sähköpostit ja intranet, mutta se on sitten siinä.”

Rahaa ja aikaa pitää varata myös tiedottamiseen, jotta asiakkaat tietävät, mistä he jatkossa saavat palvelut.