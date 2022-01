Mitä pitää ottaa mukaan, saako kipeänä äänestää? Katso ohjeet vaalipäivänä äänestävälle

Tässä jutussa kerrotaan, missä ja miten Pirkanmaalla äänestetään vaalipäivänä ja miten koronavirus muuttaa äänestyspäivän käytäntöjä.

Sunnuntai on perinteinen vaalipäivä, ja tänä sunnuntaina 23. tammikuuta on aluevaalien varsinainen äänestyspäivä.

Äänestyspaikat ovat auki aamuyhdeksästä kello 20 saakka.

Kokosimme ohjeet, mitä pitää tietää vaalipäivänä, jos aikoo käydä antamassa äänensä.

Missä äänestän? Vaalipäivänä äänestetään omalla äänestyspaikalla. Se selviää äänioikeudestasi kertovasta kirjeestä, joka on lähetetty etukäteen.

Jos kirje on hukassa, paikan voi tarkistaa verkossa Äänestyspaikat.fi-palvelusta kirjoittamalla sinne oman kotiosoitteen. Asiaa voi myös kysyä vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770.

Äänestyspaikkoja on paljon. Pelkästään Tampereella niitä on nelisenkymmentä ja esimerkiksi Lempäälässä seitsemän. Tyypillisesti ne ovat esimerkiksi lähialueiden päiväkoteja, kouluja ja kirjastoja.

Mitä tarvitsen mukaan? Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Se voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan.

Henkilöllisyystodistus pitää ottaa mukaan.

Miten äänestyspaikalla toimitaan? Äänestäjää opastetaan kyllä paikan päällä.

Lyhyesti kaava menee näin: Esitä henkilöllisyystodistuksesi. Virkailija antaa sinulle äänestyslipun ja merkitsee, että olet äänestänyt.

Mene lipun kanssa äänestyskoppiin. Siellä on ehdokaslistat, joista voit tarkistaa ehdokkaasi numeron.

Tärkeintä on, että merkitset lippuun ehdokkaasi numeron ohjeiden mukaan etkä mitään muuta. Lippua, johon on vaikkapa kirjoitettu tai piirretty, ei hyväksytä. Vahingossa sotkeentuneen lipun tilalle saa virkailijalta kyllä uuden lipun.

Taittele lippu ja vie virkailijalle. Se leimataan ja pudotat sen vaaliuurnaan.

Olet valmis!

Tämän jälkeen moni perinteisesti keittää ja juo niin sanotut vaalikahvit, mutta se on jo täysin vapaaehtoista.

Miten korona huomioidaan? Äänestyspaikalla suositellaan muun muassa käyttämään maskia ja pitämään etäisyyttä.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, äänestyspaikan sisälle astumalla rikkoisit määräystä. Siksi voit äänestää tässä tilanteessa äänestyspaikan pihalla.

Tarkat ohjeet sairaana äänestämisestä saa oman kunnan keskusvaalilautakunnalta, joka huolehtii järjestelyistä.

Esimerkiksi Tampereella eristyksissä oleva äänestäjä voi ottaa yhteyttä keskusvaalilautakuntaan etukäteen tai äänestyspaikan pihassa, sillä puhelinnumero lukee sielläkin, ohjeistaa Tampereen keskusvaalilautakunnan toinen sihteeri Katja Korhonen. Sitten lautakunta tulee järjestämään äänestyksen ulkona.

Entä, jos on sairaana, mutta ei ole virallisesti eristyksissä tai karanteenissa? Oikeutta äänestää ei voida noin vain rajoittaa. Lautakunnilla ei ole velvollisuutta järjestää ulkoäänestystä muille kuin lääkärin määräyksestä erillään pidettäville.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, että äänestäminen on kuitenkin vain vähäisen koronariskin toimintaa muun muassa siksi, että äänestyspaikalla ollaan vain hetken aikaa.

Monissa paikoissa halutaan silti varmistaa, etteivät terveetkään jäisi taudin pelossa kotiin. Ainakin Tampereella on varauduttu siihen, että muutkin hengitystieoireiset saavat äänestää vaalilautakunnan harkinnan mukaan ulkona. Keskusvaalilautakunnan mukaan se onnistuu, sillä lautakunnan jäseniä on riittävästi paikalla siihen, ettei ulkona äänestäminen keskeytä sisällä äänestämistä.

Saanko apua äänestyspaikalla? Jos et kykene esimerkiksi kirjoittamaan numeroa äänestyslappuun, voit ottaa mukaan oman avustajan. Avustaja ei voi olla ehdokas eikä tämän puoliso tai lähisukulainen. Myös äänestyspaikalla saa apua erityiseltä vaaliavustajalta.

Äänestyslippuun merkitään vain ehdokkaan numero, ei muuta.

Kuka voi äänestää? Äänioikeutettuja ovat hyvinvointialueeseen kuuluvan kunnan asukkaat, jotka ovat 18-vuotiaita viimeistään vaalipäivänä.

Kotikunta vaaleissa on se paikka, missä vakinainen osoitteesi on ollut 3. joulukuuta, sillä äänioikeusrekisteri on kerätty silloin.

Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeus on muiden EU-maiden ja Norjan sekä Islannin kansalaisilla, joilla on kotikunta Suomessa.

Muiden maiden kansalaisella on oikeus äänestää, jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Mistä vaaleissa on kyse? Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, josta tulee uuden hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Alueen vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi.

