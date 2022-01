Kokoomuksen äänikuningattareksi nousi pormestari Anna-Kaisa Ikonen – Kari-Matti Hiltusen asiantuntemus vakuutti äänestäjät

Tamperelaiset äänestäjät näyttävät luottavan vahvasti siihen, että kotikaupungin pormestari laittaa sote-asiat kuntoon. Yllättäjä Kari-Matti Hiltunen sai myös vahvan tuen.

Aamulehti

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen oli sunnuntai-iltana helppo hymyillä. Kun äänistä oli laskettu 97 prosenttia, kokoomus oli varmistumassa Pirkanmaan aluevaalien voittajaksi ja Ikonen itse puolueensa äänikuningattareksi. Ikosen henkilökohtainen äänisaalis oli toiseksi suurin heti vanhan kilpakumppanin, sdp:n Lauri Lylyn jälkeen. ”Olen nöyrän kiitollinen tästä luottamuksesta sekä kokoomuksen joukkueen että omasta puolestani. Tältä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan uutta hyvinvointialuetta ihminen edellä ja talouden vastuuta kantaen.”

Ikonen uskoo aikansa riittävän molempiin tehtäviin. ”Olen koko ammatillisen urani tehnyt soten kanssa töitä eikä tarvitse tyhjästä lähteä perehtymään. Kyse on priorisoinnista.”

Ikonen lähti aluevaaleihin, koska kyse on Tampereen kannalta isosta ja merkittävästä asiasta. ”Puolet kaupungin taloudesta ja toiminnasta on siirtymässä hyvinvointialueelle. Olen ollut mukana Pirkanmaan valmistelussa ja minulla on järjestämiskokemusta. Tämä on yhteiskunnallisesti niin iso asia, että haluan olla vaikuttamassa siihen.”

Aluevaalien äänestäjistä valtaosa on Tampereelta. He näyttävät luottavan vahvasti siihen, että kotikaupungin pormestari laittaa myös sote-asiat kuntoon. ”En vielä tiedä, mistä äänet ovat tulleet, mutta ennakko-oletuksena oli, että ihmiset antavat äänensä kotikuntansa ehdokkaalle. Näen kuitenkin, että aluevaltuutetun pitää katsoa koko hyvinvointialueen etua.”

Ikonen toivoo, että hyvinvointialueen rakentamisessa ei tyydytä vain hallinnon siirtoon, vaan uudistetaan myös palveluita ja etsitään parhaita käytäntöjä. ”Talouden lähtökohdat tulevat olemaan haastavat, joten täytyy tehdä myös taloudellisesti vastuullisia päätöksiä, niin että pystytään tulevaisuudessakin huolehtimaan palveluista.”

Hiltunen yllätti

Kokoomuksen ehdokkaista äänestäjien vahvan tuen sai myös Kari-Matti Hiltunen, joka toimi ennen eläkkeelle jäämistään vuosia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä. ”Uskon, että taustani on tässä merkittävin seikka. Ihmiset luottavat asiantuntijaan, joka tuntee aluevaltuuston tehtäväkentän. Olen myös kahden edellisen hallituksen aikana ollut Pirkanmaan sote-uudistuksen työryhmissä mukana, joten asiat ovat tuttuja.”

Kari-Matti Hiltunen jännitti vaalitulosta kotonaan Tampereen Leinolassa yhdessä vaimonsa Tuija Hiltusen kanssa, jonka sylissä oli hoidossa oleva kääpiökani Noppa.

Hiltunen korostaa yhteistyön merkitystä hyvinvointialueen rakentamisessa. ”Tavoitteena on, että palvelut voisivat vähitellen parantua. Meillä on vaikea pula osaajista ja näyttää siltä, että esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen saatu rahoitus on kovin puutteellinen. Palvelustrategiaa tehtäessä valtuuston haasteena on saada rahat riittämään.”

Tamperelainen kansanedustaja Sofia Vikman on yksi Pirkanmaan uusista aluevaltuutetuista. Vikman ehti kuvattavaksi Siperian liikekeskukseen vaali-iltana.

Aluevaltuustoon sai vahvan valtuutuksen myös tamperelainen kansanedustaja Sofia Vikman. ”Todella hyvät ovat tunnelmat ja olen kiitollinen luottamuksesta. Kokoomuksen kannalta tulos on hieno. Ihmiset ovat antaneet vahvan tuen sille, että taloutta hoidetaan vastuullisesti ilman veronkorotuksia ja kohtuutonta velkataakkaa. Kuitenkin niin, että laitetaan ihmisten palvelut, terveys ja turvallisuus etusijalle.”