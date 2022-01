Punkalaidun kaavoittaa siirtolapuutarhan ja lisää omakotitaloja kunnan keskustaan

22,5 hehtaarin Penttilän alueella on 24 pientalotonttia, 57 siirtolapuutarhamökkiä ja kolme puistoa. Siirtolapuutarhan uskotaan kiinnostavan etenkin ulkopaikkakuntalaisia.

Aamulehti

Punkalaidun on kaavoittanut keskustan välittömään läheisyyteen, noin kilometrin päähän keskustaajamasta Penttilän asuin- ja siirtolapuutarha-alueen. Valtuusto hyväksyi asemakaavan joulukuussa. Yhteensä 22,5 hehtaarin kaava-alueelle tulee 24 pientalotonttia, 57 siirtolapuutarhamökkiä ja kolme puistoaluetta. Lisäksi alueen reunalla on Punkalaitumen hirsinen päiväkoti ja vanhusten hoivakoti.

Alue oli jo ennestään kaavoitettu omakotitonteiksi 1990-luvulla. Tuolloin kaavoitetusta alueesta osa on rakentunut, mutta nyt uudelleen kaavoitettu alue on pääosin metsittynyttä peltoa. Uudessa asemakaavassa tonttien kokoa on kasvatettu 2 000–2 500 neliöön aiemman kaavan 1 400 neliöstä. Vanhassa 1990-luvulla tehdyssä alueen asemakaavassa alueella oli 65 pientalotonttia sekä rivi- ja kerrostalojen tontteja.

Tekninen johtaja Satu Alajärvi kertoo, että että idea siirtolapuutarha-alueesta tuli mukaan kesken valmistelun, varhaisessa luonnosvaiheessa. Sen uskotaan lisäävän alueen ja Punkalaitumen vetovoimaa ja kiinnostavan etenkin ulkopaikkakuntalaisia.

Kaavan puistoalueille on suunniteltu hulevesiä pidättäviä alueita, joihin voisi tehdä esimerkiksi kosteikkoja, luonto- ja retkeilykohteita.

Alajärvi sanoo, että kunnalla on luovutukseen valmiita omakotitontteja, joten todennäköisimmin alueelta lähtee ensimmäisenä rakentumaan siirtolapuutarha-alue.

Tämän vuoden talousarvioon ei ole varattu rahaa alueen kunnallistekniikan suunnitteluun ja alueen toteutukseen. Siten alueen rakentamisen ajankohta on avoin.

”Jos alue saa positiivista kaikua, asiasta varmasti voidaan keskustella, jos rahaa löytyisi”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Linda Lähdeniemi (kesk.) kuitenkin sanoo.