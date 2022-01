Puolustusministeri Antti Kaikkonen Euroopan turvallisuustilanteesta: "Suomen suhteen ei ole mitään välitöntä uhkaa"

Jämsässä vieraillut puolustusministeri luonnehtii hävittäjähankintaa maanpuolustuksen kannalta keskeiseksi investoinniksi.

Suomen hävittäjähankinta ja sen merkitys seudulle nousivat odotetusti pääpuheenaiheiksi, kun puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) piipahti maanantaina Jämsässä. Vierailu alkoi tutustumisella Patria Aviationin tiloihin Hallissa, ja jatkui keskustan aluevaalitilaisuudessa Jämsän torilla.

Hävittäjähankintaa Kaikkonen luonnehtii maanpuolustuksen kannalta keskeiseksi investoinniksi.

”Maanpuolustus on kokonaisuus, jonka merkittävä osa on ilmapuolustus. Suomi on pinta-alaltaan iso maa, ja me tarvitsemme tämän mittaluokan investoinnin, jotta maanpuolustuksen kokonaisuus olisi tältäkin osin kunnossa”, Kaikkonen sanoo.

Suomi sai tehtyä hävittäjistä hyvät kaupat, Kaikkonen arvioi. F-35 täytti kaikki kriteerit niin huoltovarmuudessa, elinkaarikustannuksissa kuin suorituskyvyssäkin.

”Kone on erinomainen ja meidän tarpeisiimme paras. Siinä on paljon kehityspotentiaalia, minkä lisäksi se tuo teollisen yhteistyön kautta osaamista Suomeen.”

Halliin F-35-kaluston käyttöönotto on tuomassa satakunta uutta työpaikkaa.

Hävittäjäinvestointi maksaa kaikkiaan noin 10 miljardia euroa, minkä lisäksi koneen elinkaarikustannuksiin täytyy varata vähintään toinen saman suuruusluokan potti.

”Yhtenä kriteerinä kuitenkin oli, että vuosittaiset käyttökustannukset eivät saa nousta kovin paljon Hornetien tasosta. Tietysti täytyy sanoa, että kun puhutaan kymmenistä vuosista eteenpäin ja konetta kehitetään paljon, käy yhä vaikeammaksi arvioida tulevia kuluja. Puolustusvoimilla on kuitenkin iso intressi pitää kustannukset kurissa. Niiden täytyy löytyä normaalin puolustusbudjetin sisältä.”

Sotilaallinen liikehdintä lisääntynyt

Hävittäjähankinnan lisäksi puolustusministerin viime kuukausia ovat värittäneet syksyinen Kabulin evakuointioperaatio, puolustusselonteko, asevelvollisuuskomitean mietintö – ja juuri nyt varsin jännitteinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne.

Muutama päivä sitten länsinaapuri Ruotsi lisäsi sotilaallista valmiuttaan Gotlannissa. Kaikkoselle tämä ei tullut sinänsä yllätyksenä, onhan Ruotsi nostanut valmiuttaan erilaisissa tilanteissa aiemminkin.

”Ruotsi varmastikin halusi viestiä, että se pitää huolta omasta puolustuksestaan. Ymmärsin, että se oli myös reagointia venäläisten laivojen liikkeisiin Itämerellä”, sanoo Kaikkonen, muttei halua kommentoida, onko keskustellut asiasta ruotsalaisen virkaveljensä, puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa.

”Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyöhön tällä ei ole vaikutusta. Yhteistyö jatkuu normaalisti.”

Suomen hallituksen sisällä tilanne ei Kaikkosen mukaan ole ollut esillä.

”Puolustushallinto seuraa turvallisuustilannetta kellon ympäri. Omilla lähialueillamme on ollut rauhallista.”

Sotilaallinen liikehdintä on Kaikkosen mukaan lisääntynyt pohjoisessakin vuodesta 2014, eli Krimin valtauksesta, lähtien. Itämerellä liikkuu paitsi venäläisiä, myös muiden maiden sota-aluksia.

”On valitettavaa, että turvallisuustilanne Euroopassa on jännitteinen, mutta Suomen suhteen ei ole mitään välitöntä uhkaa päällä. Siinä mielessä suomalaiset voivat nukkua yönsä rauhassa. Toki on niin, että jos Ukrainan tilanne edelleen kärjistyy, sillä on vaikutuksia koko Eurooppaan. Toivottavasti neuvottelujen ja diplomatian tie voittaa ja tilanne alkaa rauhoittua. Jää nähtäväksi.”

Puolustusvoimat ei kommentoi operatiiviseen valmiuteen liittyviä asioita, eikä sitä tee puolustusministeri Kaikkonenkaan. Hän toteaa kuitenkin yleisellä tasolla, että Puolustusvoimat säätelee omaa valmiuttaan tarpeen mukaan.

”Ruotsalaisilla on ehkä erilainen toimintakulttuuri, eli Ruotsi kertoo paljon aktiivisemmin, mitä tekee. Suomessa toimitaan ehkä vähän matalammalla profiililla.”