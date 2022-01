Aluevaaleissa äänestänyt ennakkoon nyt 22,6 prosenttia Pirkanmaalla – Katso oman kuntasi tilanne

Tampereella äänioikeuttaan on käyttänyt maanantai-iltaan mennessä 24,4 prosenttia äänioikeutetuista. Vilkkaimmin Pirkanmaalla on äänestetty Kuhmoisissa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen äänestäjistä 97 253 on käynyt äänestämässä ennakkoon aluevaaleissa maanantai-iltaan mennessä. Äänestämässä on käynyt 22,6 prosenttia äänioikeutetuista. Pirkanmaalaiset ovat olleet aktiivisempia kuin suomalaiset keskimäärin.

Maanantai-iltaan mennessä aluevaaleissa koko maassa on äänestänyt ennakkoon 806 480 ihmistä eli 20,5 prosenttia äänioikeutetuista. Koko maassa naiset ovat äänestäneet ennakkoon ahkerammin. Miehistä äänioikeuttaan on käyttänyt 362 065 eli 18,7 prosenttia ja naisista 444 415 eli 22,3 prosenttia.

Pirkanmaalla ahkerimmin on äänestetty ennakkoon Kuhmoisissa, jossa 30,9 prosenttia on jo käynyt uurnilla. Vähiten taas on äänestetty Urjalassa, jossa äänestysprosentti on nyt 15,4.

Koko maassa vähiten on käyty äänestämässä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa äänestysprosentti on tasan 15. Eniten taas on äänestetty Etelä-Savon hyvinvointialueella, jossa äänensä on antanut jo 25 prosenttia äänioikeutetuista.

Maanantai oli kuudes ja tähän mennessä vilkkain ennakkoäänestyspäivä sekä Pirkanmaalla että koko maassa. Aluevaalien viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 18.1.

Äänestysprosentti aluevaaleissa 17.1.

Tiedot ilmenevät Oikeusministeriön verkkosivuilta vaalien tieto- ja tulospalvelusta.