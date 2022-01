Suomiradan täysin uutta reittiä suunnitellaan nyt Lempäälän läpi – vaihtoehtoja on useita, tämä niistä tiedetään

Suomi Rata -yhtiö tekee parhaillaan esiselvitystä siitä, missä uusi suurnopeusrata Tampereelta Helsinkiin voisi kulkea. Tampereen eteläpuolella pohditaan, miten se sijoittuu suhteessa vesistöihin ja risteää uusien ratapihalinjausten kanssa. Rinnalla selvitetään vaihtoehtoa, jossa nykyinen rata korjataan nopeammaksi lisäraitein ja oikaisuin.

Nykyinen päärata halkoo Lempäälän keskustaa ja länsipuolella vastaan tulee Kirkkojärvi. Suurnopeusradan esiselvityksessä on vielä useita vaihtoehtoja, miten rata liittyy nykyiseen rataan Tampereen eteläpuolella, miten se sijoittuu suhteessa vesistöihin ja miten rata risteää uusien ratapihalinjausten kanssa.

Suomiradan esiselvitys on edennyt niin pitkälle, että vaihtoehtoja on voitu karsia. Tällä hetkellä selvitetään sekä olemassa olevan radan parantaminen nykyistä nopeammaksi että kokonaan uuteen ratalinjaukseen perustuvaa suurnopeusrataa. Jo nyt selvitys on muuttanut käsitystä linjauksesta Tampereen ja Helsingin välillä.