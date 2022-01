Millaiset päättäjät Pirkanmaalle valitaan historian ensimmäisissä aluevaaleissa? Seuraa jännittävää vaali-iltaa suorana Aamulehden kanssa sunnuntaina kello 19 alkaen

Aamulehden suora tuloslähetys on mukana vaali-illan käänteissä myöhäiseen iltaan saakka, kunnes tulos on selvillä. Seuraamme hetki hetkeltä Pirkanmaan vaalituloksen laskentaa ja analysoimme uuden aluevaltuuston voimasuhteet. Lähetyksessä vierailevat myös illan kiinnostavimmat kasvot kuten Tampereella ehdolla olevat Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja Lauri Lyly (sd.).

Tilaajille

Aamulehti

Ensi sunnuntaina on edessä jännittävä vaali-ilta, kun Suomessa valitaan ensimmäistä kertaa aluevaltuustot päättämään uusien hyvinvointialueiden asioista. Pirkanmaan vaalitulos on erityisen kiinnostava, sillä Pirkanmaa on Suomen suurin hyvinvointialue yli puolella miljoonalla asukkaalla.