Auto lähti käsistä ja osui vastaantulleeseen Kangasalla – Pirkanmaalle annettu varoitus huonosta kelistä

Aamulehti

Kangasalla sattui kahden henkilöauton kolari maanantaina aamulla. Hälytys tuli aamuseitsemältä. Onnettomuus sattui tiellä 325 pari kilometriä Huutijärveltä Sahalahden suuntaan.

”Henkilöauto oli lumessa lähtenyt vähän käsistä ja osui vastaantulevaan”, kertoo päivystävä palomestari Ilpo Kuokkanen Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksesta.

Onnettomuudesta selvittiin Kuokkasen mukaan peltivaurioin. Autoissa ei ollut matkustajia. Ensihoito tarkasti kuljettajien voinnin.

Kolari sulki ajokaistan noin tunnin ajaksi. Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskus kertoi kello 7.50 aikaan tilanteen tiellä olevan ohi.

Ajokeli on paikoin huono Pirkanmaalla. Ilmatieteen laitos on antanut Pirkanmaalle varoitukset liikennesäästä ja jalankulkusääästä. Lumisateen vuoksi liikenteen sujuvuus heikentyy ja onnettomuusriski on kohonnut.