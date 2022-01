Aluevaaleissa äänestänyt nyt 18 prosenttia Pirkanmaalla – Katso oman kuntasi tilanne

Tampereella äänensä on tähän mennessä antanut 40 357 henkilöä.

Pirkanmaalla on viidennen ennakkoäänestyspäivän jälkeen äänensä antanut 18 prosenttia äänioikeutetuista eli 77 396 henkilöä.

Viime vuonna Pirkanmaahan liittynyt Kuhmoinen on äänestystilaston kärjessä. Siellä äänestysprosentti on noussut jo 24,8:een. Tamperelaisista äänioikeutetuista äänensä on antanut 19,7 prosenttia eli 40 357 henkilöä. Vähiten aktiivisia äänestäjiä tähän mennessä on Urjalassa, jossa äänioikeuttaan on käyttänyt 11,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Sunnuntaina äänesti yli 85 000

Aluevaaleissa oli sunnuntai-iltaan mennessä annettu ennakkoääniä koko maassa noin 640 500, mikä on 16,3 prosenttia äänioikeutetuista. Ennakkoäänestyspäivä oli viides. Sunnuntaina kävi äänensä antamassa yli 85 000 henkilöä.

Äänestysvilkkaus on edelleen ollut suurinta Etelä-Savon hyvinvointialueella, jossa ennakkoäänestämässä oli iltaan mennessä käynyt jo noin viidennes äänioikeutetuista. Äänestysprosentti nousi 18 prosenttiin tai sen yli Pirkanmaan lisäksi myös Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Itä-Uudellamaalla.

Suhteessa vähiten on ennakkoon käyty äänestämässä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa äänestysprosentti oli illalla 12,4. Keski-Uudellamaalla luku nousi 13,3 prosenttiin, kun muilla hyvinvointialueilla se oli yli 14:n.

Äänioikeutetuista naisista oli iltaan mennessä äänestänyt 17,6 prosenttia ja miehistä 15,0 prosenttia.