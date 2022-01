Ruovedellä sijaitseva Vinhan kirjakauppa on myynnissä – Historialliseen rakennukseen odotetaan uudenlaista liiketoimintaa

Historiallinen Vinhan kirjakaupan talo on myynnissä Ruovedellä. Talo on herättänyt jo muutamissa ostajissa kiinnostusta. Kiinteistöön odotetaan uutta liiketoimintaa kirjamyynnin tyrehdyttyä.

Vinhan kirjakauppa sijaitsee Ruoveden keskustassa, ja se on rakennettu vuonna 1931.

Aamulehti

Ruovedellä 118 vuotta toimineen Vinhan kirjakaupan kiinteistö on ollut myynnissä syksystä 2021 asti. Kiinteistöön odotetaan uutta liiketoimintaa.

Kiinteistönvälittäjä Kirsi Konnoksen mukaan muutama asiakas on tähän mennessä ilmaissut kiinnostuksensa kohteesta.

”Yhteydenottoja on tullut säännöllisesti ja muutamien kanssa olen käynyt katsomassa taloa. Tämänkaltaiselle kohteelle on oma ostajakuntansa, ja ostajaprofiilissa lähes jokaisella on jonkinlaista liiketoimintaa mielessä”, Konnos sanoo.

Vinhan kirjakaupan talossa näkyy historia.

Tällä hetkellä kiinteistön koko alakerta on liikehuoneistoa. Kirjakauppaa on pidetty talon alakerrassa jo vuodesta 1931 asti, mutta koronan tyrehdyttämä kivijalkaliikkeiden myynti oli liikaa vanhalle kirjakaupalle. Konnos ei kuitenkaan täysin sulje pois sitä mahdollisuutta, että tuleva ostaja jatkaisi kirjakauppaa.

”Asiakkailla on ollut mielessä esimerkiksi jonkinlaista majoitustoimintaa, tai erilaisia verkkokauppoja. Toivotaan, että kirjakauppa saisi jatkajan. Jotain sen tyyppistäkin on asiakkailla ollut mielessä.”

”Perinteinen kirjakauppa ei kuitenkaan tänä päivänä varmasti riitä, vaan pitäisi olla muutakin liiketoimintaa”, Konnos jatkaa.

Konnos toivoo kiinteistöön ostajaa, joka vaalisi kiinteistöä perinteitä kunnioittaen. ”Tämä on vanha arvokiinteistö, joten olisi ihana nähdä, jos löytyisi jatkaja, joka vaalisi rakennusta entistä kunnioittaen niin, että talo olisi entistä ehompi jatkossa.”

Talossa ollut muuta liiketoimintaa ennenkin

Vuonna 1903 Kustaa Vinha perusti kirjakaupan, joka siirtyi Vinhan kirjakaupan rakennukseen 1931. Tuomas Vinha asui vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa kolmikerroksisen talon yläkerrassa, ja kirjakauppa oli nykyisellä sijainnillaan talon keskikerroksessa.

Yli 70 vuotta kirjakaupassa työskennellyt Pirkko Kauppinen, entiseltä nimeltään Pirkko Vinha, kertoo talossa olleen ennen myös muuta liiketoimintaa. ”Aikoinaan siinä oli miesten vaateliike toisessa päässä. Silloin kauppaa pitävät Aino Kauttu ja Hannu Kauttu asuivat liikkeen takahuoneessa.”

Talossa on toiminut myös muun muassa osuuspankki, kunnes 1950-luvulla kirjakauppaa laajennettiin nykyiseen kokoonsa. Kirjakaupassa on ollut vuosien varrella monia taiteilija- ja kirjailijavieraita, kuten Eeva-Liisa Manner ja Akseli Gallen-Kallelan tytär Kirsti Gallen-Kallela.

”Ennen koronaa kirjakaupalla kävi myös Pate Mustajärvi, ja kauppa oli ovensuuta myöten täynnä”, Kauppinen kertoo.

Kauppisen mukaan kirjakaupan yhteyteen suunniteltiin muun muassa kahvilaa, mutta koronan myötä suunnitelmat peruuntuivat. Kauppisen mukaan tällaisena aikana se ei vedä, vaikka puitteet olisivatkin kunnossa.

Kauppinen toivoo, että talon ostaja säilyttäisi talon ja kulttuurimiljöön vanhaa kunnioittaen.

”Toivon, että tässä jotain toimintaa myös olisi, kuten vaikka taidenäyttelyitä.”