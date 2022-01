Yhdessä Pirkanmaan kunnassa äänestänyt jo yli 20 prosenttia – Katso oman kuntasi tilanne neljännen ennakkoäänestyspäivän jälkeen

Kuhmoisissa äänestysprosentti nousi jo yli 20:n. Vähiten on ennakkoäänestetty Urjalassa.

Pirkanmaalla on neljännen ennakkoäänestyspäiväin jälkeen äänensä antanut 15,5 prosenttia äänioikeutetuista eli 66 456 henkilöä.

Vilkkaimmin ennakkoäänestyspaikoilla on käyty Kuhmoisissa, äänestysprosentti on noussut jo 22,6:een. Tamperelaisista äänioikeutetuista äänensä on antanut 16,9 prosenttia. Häntäpaikkaa pitää Urjala, jossa äänioikeuttaan on käyttänyt vasta 9,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Koko maassa 14,1 prosenttia

Aluevaaleissa on lauantai-iltaan mennessä annettu ennakkoääniä yhteensä noin 554 800, mikä on 14,1 prosenttia äänioikeutetuista.

Vilkkainta äänestäminen on edelleen ollut Etelä-Savon hyvinvointialueella, jossa äänestysprosentti on nyt 17,7. Yli 16 prosentin äänestysprosenttiin on ylletty myös Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa.