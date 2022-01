Yhä useampi äänestää ennakkoon – kysyimme, miksi niin tapahtuu ja kertooko se aluevaalien lopputuloksesta

Aluevaalien ennakkoäänestysprosentissa näkyy pitkään jatkunut trendi, jota korona yhä vauhdittaa. Vaalitutkija Sami Borgin mukaan vielä ei voida arvioida, mihin lopullinen äänestysprosentti asettuu.

”Sellaiset ihmiset, jotka haluavat pelata varman päälle, käyvät äänestämässä jo ennakkoon”, vaalitutkija Sami Borg sanoo. Borg on kuvattu Tampereen yliopistolla helmikuussa 2021.

Ennakkoäänestyksen perusteella aluevaalit ovat käynnistyneet viime kesäkuun kuntavaaleja vilkkaammin. 12,5 prosenttia äänioikeutetuista, eli 53 556 henkilöä oli käyttänyt äänensä Pirkanmaalla kolmannen ennakkoäänestyspäivän jälkeen. Kuntavaaleissa puolestaan kolmannen ennakkoäänestyspäivän jälkeen Pirkanmaalla äänensä oli käyttänyt 7,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Äänestysaktiivisuutta ei voida kuitenkaan verrata suoraan keskenään, sillä äänestysaikaa oli kuntavaaleissa kaksi viikkoa vuonna 2021, kun taas aluevaaleissa ennakkoäänestys kestää viikon. Vaalitutkija Sami Borgin mukaan äänestysvilkkaus on ollut odotetulla tasolla.

”Mitään kovin suurta ryntäystä ei ole tullut, mutta melko pirteää on kuitenkin. Odotusarvo on, että aluevaaleissa tullaan äänestysvilkkauden osalta europarlamenttivaalien ja kuntavaalien äänestysprosentin väliin. Kolmen ennakkoäänestyspäivän perusteella tähän on ihan hyvä mahdollisuus”, Borg sanoo.

Borgin mukaan äänestysaktiivisuus on ollut aluevaaleissa tähän mennessä matala presidentinvaaleihin ja eduskuntavaaleihin verrattuna.

Suosituinta vanhimmilla äänioikeutetuilla

Borgin mukaan aluevaalien ennakkoäänestyksen suosiota selittää muun muassa pitkään jatkunut trendi ennakkoäänestyksen suosion kasvusta. ”Ennakkoäänestyksen suosio on pitkällä aikavälillä nostanut suosiotaan kaikissa vaalityypeissä”, Borg kertoo.

Trendi ennakkoäänestyksen suosion kasvusta näkyi muun muassa viime eduskuntavaaleissa, joissa ensimmäistä kertaa suurin osa kaikista äänistä oli ennakkoääniä. Myös viime kuntavaalien kaksi viikkoa kestäneessä ennakkoäänestyksessä ääniä oli ennätysmäärä kattaen 60 prosenttia kaikista äänistä.

Vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksen mukaan erityisesti nuoret ja puoluekannaltaan vakiintumattomat äänestivät vähiten ennakkoon. Suosituinta ennakkoäänestäminen oli vanhimmilla äänioikeutetuilla. Ennakkoäänestäminen näyttää olevan erityisen suosittua niiden äänioikeutettujen kesken, jotka muutenkin äänestävät keskimääräistä vilkkaammin.

Korona-aika vie vaaliuurnille ennakkoon

Ennakkoäänestyksen suosiota selittää myös korona-aika, joka vaikutti myös viime kuntavaaleissa. ”Sellaiset ihmiset, jotka haluavat pelata varman päälle, käyvät äänestämässä jo ennakkoon, koska ihan varma ei voi olla siitä, pääseekö äänestämään varsinaisena vaalipäivänä”, Borg selittää.

Vaikka ennakkoäänestyksen perusteella aluevaalit näyttävät käynnistyneen vilkkaasti, kolmen päivän ennakkoäänestyspäivän perusteella ei voida Borgin mukaan kuitenkaan sanoa, mihin lopullinen äänestysprosentti asettuu.

”Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa. Vaalikampanja jää hyvin lyhyeksi verrattuna muihin vaaleihin ja emme tiedä, kuinka hyvin puolueet, ehdokkaat ja media kykenevät innostamaan tulevalla viikolla väkeä äänestämään. Osa ihmisistä on myös saattanut lykätä äänestyspäätöstään, kun nämä ovat ensimmäiset vaalit laatuaan”, Borg sanoo.