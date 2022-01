Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Viitanen hakee Ikaalisten kaupunginjohtajaksi – Katso kaikki hakijat

Ikaalisten kaupunginjohtajan viran hakuaika päättyi 13. tammikuuta. Hakijoiden joukossa on upseeri Satakunnan lennostosta sekä entisiä ja nykyisiä kaupunginjohtajia.

Ikaalisten kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Lisäksi kaksi antoi suostumuksensa virkaan.

Yksi virkaa hakeneista on Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Viitanen. Hänet valittiin vuonna 2013 Ruoveden kunnanjohtajaksi. Ennen Ruoveden kunnanjohtajan pestiä Viitanen toimi Ruoveden talousjohtajana. Viitanen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Suostumuksensa antaneista toinen on Petäjäveden kunnanjohtaja, hallintotieteiden maisteri Mikko Latvala.

Lisäksi virkaa hakivat maatalous- ja metsätieteiden tohtori, diplomi-insinööri Jalo Aminoff, sotatieteiden maisteri Ilkka Juvela, hallintotieteiden maisteri Toni Järvenpää, hallintotieteiden maisteri Tapio Järvensivu, Master of Arts in Social Sciences Ville Kartaslammi, Pellervo Lammasniemi, kauppatieteiden maisteri Hannu Mars, kauppatieteiden maisteri Khalil Mozaffari, hallintotieteiden maisteri Kristiina Mäkelä, hallintotieteiden maisteri Ilkka Salminen, valtiotieteiden maisteri Sabah Samaletdin ja yhteiskuntatieteiden maisteri Sonja Vuorela.

Suostumuksensa virkaan antoi myös hallintotieteiden maisteri Taina Ketola.

Hakijoista Ilkka Juvela toimii tällä hetkellä Satakunnan lennoston suojauskomppanian päällikkönä Pirkkalassa. Ilkka Salminen on Jämsän entinen kaupunginjohtaja ja Hannu Mars Keuruun entinen kaupunginjohtaja.

Valinta helmikuun puolivälissä

Ikaalisiin haetaan uutta kaupunginjohtajaa, koska kaupunginjohtaja Kari Tolonen siirtyy apulaisrehtoriksi Kalajoelle.

Valinta on tarkoitus tehdä helmikuun puolivälissä, kertoo Ikaalisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjo Heikkilä (kesk). ”Perjantaina on ajatuksena pitää haastattelut ja siitä tiiviissä tahdissa osa hakijoista testataan. Helmikuun puolivälissä on valtuusto, siellä voitaisiin tehdä päätös.”

Heikkilä ei vielä ota kantaa, tuleeko kaupunginhallitus esittämään valtuustolle hakijaa tai hakijoita. ”Valtuustossa päätöksenteko menee niin, että kaikki hakijat ovat mahdollisia valittavia.”

”Hyviä hakijoita oli. Uskon, että siitä porukasta on mahdollista valita uusi kaupunginjohtaja.”