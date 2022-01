Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyi kuntavaaleja vilkkaammin – Pirkanmaalaisista äänestänyt 12,5 prosenttia

Aktiivisimmin on äänestetty Kuhmoisissa ja vähiten Urjalassa. Tampere on sijalla viisi.

Pirkanmaalla on kolmannen ennakkoäänestyspäivän jälkeen äänensä käyttänyt 12,5 prosenttia äänioikeutetuista eli 53 556 henkilöä.

Ahkerimmin uurnilla on vierailtu Kuhmoisissa, jossa prosentti 19,8. Tamperelaisista äänioikeutetuista äänensä on antanut 13,3 prosenttia. Vähiten aktiivisia äänestäjiä tähän mennessä on Urjalassa, jossa äänioikeuttaan on käyttänyt 8 prosenttia äänioikeutetuista.

Suomessa äänensä on antanut 11,6 prosenttia äänioikeutetuista, eli 455 554 henkilöä. Kärkipaikalla ovat eteläsavolaiset 15,2 prosentilla. Alin prosentti on Keski-Pohjanmaalla 10,1. Naiset ovat miehiä aktiivisempia, äänioikeutetuista naisista äänensä on antanut 12,5 prosenttia ja miehistä 10,7.

Äänestys kuntavaaleja vilkkaampaa

Etukäteen on oltu huolissaan, että äänestysprosentti voi aluevaaleissa jäädä alhaiseksi. Kolmen päivän ennakkoäänestyksen perusteella vaalit ovat käynnistyneet viime kesäkuun kuntavaaleja vilkkaammin. Äänestysaktiivisuutta ei kuitenkaan voi verrata suoraan keskenään, sillä koronapandemian vuoksi äänestysaikaa oli kaikkiaan kaksi viikkoa vuonna 2021. Nyt ennakkoon voi äänestää 12.–18. tammikuuta eli viikon.

Kuntavaaleissa kolmen päivän jälkeen, eli 28. päivän iltaan mennessä Pirkanmaalla äänensä oli käyttänyt 7,8 prosenttia pirkanmaalaisista. Korkein prosentti oli tuolloin Kihniössä, 10. Tamperelaisista äänioikeutetuista uurnilla oli käynyt 8,8, prosenttia. Alin prosentti oli tuolloinkin Urjalassa, 5,4.