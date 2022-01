Kuinka vakava vaje henkilöstöstä Kangasalan vammaisten yksikössä on ollut? – Näin kaupunki ja Validia vastaavat

Kangasalan sosiaalipalvelujen johtajan mukaan Validian yksikön hoitajavaje on antanut syytä huoleen, joskaan akuuttia vaaraa asiakasturvallisuudelle ei ole koitunut. Validian liiketoimintajohtajan Mari Sundbergin mukaan vaje on ollut vähäinen.

Kuinka paljon Kangasalla toimivassa, vammaisille tehostettua palveluasumista tarjoavassa Validian yksikössä on ollut henkilöstöä alle mitoituksen? Tätä Kangasalan kaupunki ja Validia nyt selvittävät.

Kangasalan kaupunki teki Validian vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikköön tarkastuskäynnin nimettömän ilmoituksen perusteella 11. tammikuuta.

Edellisen, ennalta ilmoitetun tarkastuskäynnin Validiaan kaupunki teki ennen joulua. Validian Kangasalan kaupungille toimittaman tiedon mukaan kuuden kuukauden tarkastusjakson aikana henkilöstövajetta on ollut joissakin työvuoroissa kahdella viikolla marras-joulukuussa. Validian mukaan kaupungilta on myös jäänyt laskelmissaan huomiotta muun muassa määräaikainen henkilöstö.

Kangasalan kaupunki ei ole vielä pystynyt tarkistamaan näitä tietoja.

Onko henkilöstöä siis ollut Validian tehostetun vammaispalvelun yksikössä vaadittu määrä vai ei, Kangasalan sosiaalipalvelujen johtaja Jenni Halava?

”Vastaan näin: huoli-ilmoituksen ja tarkastuskäynnillä 11. tammikuuta havaitun perusteella työvuorossa olleen henkilöstömäärän vuoksi on ollut syytä huolen ilmaisuun. Työvuorossa on tarkastushetkellä ollut vajetta. Lisäksi työvuorokohtaisesti on marras-joulukuussa alitettu henkilöstömitoitusta.”

Validian vaikeavammaisten asumisen liiketoimintajohtaja Mari Sundberg kertoo, että 11. tammikuuta työvuoroon vajeen toi äkillinen sairastuminen. ”Henkilöstöä oli töissä vaaditut kolme, mutta aamuvuorossa ollut sairaanhoitaja oli jo ehtinyt lähteä toiseen työpisteeseen tuuraamaan.”

Sundbergin mukaan marras-joulukuussa Validian yksikössä havaittu henkilöstövaje on ollut vähäinen. ”Vaadittu mitoitus on 0,61 hoitajaa, mutta työvuorossa on ollut toisinaan vain 0,59. Eli alitus on tosi pieni. Illalla tai yöllä tulleita äkillisiä sairastumisia on vaikea enää paikata aamuvuoroon.”

Jenni Halava kertoo, että Kangasalan kaupunki tarkistaa nyt laskelmat Validian henkilöstömitoituksesta ja tekee asiasta muutenkin lisäselvityksiä. ”Saamiemme selvitysten perusteella Validiassa ei näytä olevan niin merkittävää poikkeamaa henkilöstömitoituksessa, että sen toiminta vaarantuisi. Akuuttia vaaraa asiakasturvallisuudelle ei ole ollut.”

Lääkekaappi auki

Kangasalan kaupunki on havainnut tarkastuksissaan puutteita myös Validian vaikeavammaisten yksikön lääkesäilytyksessä ja asiakkailta poistuneiden uni-, kipu- ja mielialalääkkeiden hävittämisessä. Halava kertoo puutteita havaitun myös tietosuoja-asioiden asianmukaisessa hoitamisessa.

Kangasalan kaupungin mukaan asumisyksikön lääkehoitosuunnitelmassa ei ole nimetty yksikön lääkehoidosta vastaavaa sairaanhoitajaa eikä kuvattu hänen rooliaan, mutta muuten lääkehoitosuunnitelma on asianmukainen. Kaikkien yksikössä työskentelevien henkilöiden lääkeluvat ovat kaupungin saaman lisätiedon mukaan ajan tasalla.

Halava kertoo, että yksikön lääkekaappi on ollut tarkastusajankohtana lukitsematon, joskin tilan, jossa lääkekaappi sijaitsee, ulko-ovi on ollut lukittuna. Validia perustelee lääkekaapin lukon puuttumista maailmanlaajuisella komponenttipulalla, jonka vuoksi sitä ei ole saatu ripeästi korjattua.

Halavan mukaan Validia on ryhtynyt pikaisesti korjaamaan puutteita.

Lisää palkkaa hoitajille?

Mari Sundberg sanoo, että koronaepidemian aiheuttamat sairastumiset ja karanteenit ovat aiheuttaneet Validiassa välillä odottamatonta pulaa hoitohenkilöstöstä. ”Henkilöstömitoituksesta on todella haasteellista pitää kiinni nyt korona-aikana. Kyllä siihen päästään, mutta jatkuvaa työtä se tarvitsee.”

Sundberg toivookin, että hoitoalan houkuttelevuutta nostettaisiin yhteiskunnassa.

Siihen, eikö kilpailu henkilökunnasta ratkeaisi vain tarjoamalla hoitohenkilökunnalle muita työnantajia parempaa palkkaa, Sundberg vastaa: ”Toiset maksavat enemmän palkkaa, toiset tarjoavat joustavuutta. Me olemme hyvin joustavia vapaa-ajan, perhe-elämän ja työn suhteen. Jos rahaa olisi määrättömästi, palkkaa voisi maksaa enemmän, mutta raha tulee kunnilta. Palveluhintojen nostaminen niille vähentäisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytettävissä olevaa rahaa toisesta päästä.”