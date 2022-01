Lähes 36 000 on äänestänyt Pirkanmaalla

Pirkanmaalla kaksi ensimmäistä ennakkoäänestyspäivää ovat olleet lähes yhtä vilkkaita. Torstaina uurnilla kävi 17 828 äänestäjää, eli 4,1 prosenttia äänioikeutetuista. Yhteensä ääniä on kahden ensimmäisen päivän aikana annettu 35 977. Äänensä on antanut kaikkiaan 8,4 prosenttia äänioikeutetuista.

Parhaat Äänestysaktiivisuus prosentteina Kuhmoinen 12 Juupajoki 10,5 Kihniö 10,2 Ruovesi 9 Tampere 9

Aktiivisin paikkakunta on Kuhmoinen, jossa uurnilla on käynyt 12 prosenttia äänioikeutetuista. Vähiten aktiivisia on ollut Urjalassa, 5,1 prosenttia.

Aluevaaleissa on annettu ennakkoääniä noin 302 000, mikä on 7,7 prosenttia äänioikeutetuista.

Maakunnissa ahkerimmin ovat äänestäneet eteläsavolaiset, joiden äänestysprosentti on kivunnut lähelle kymmentä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella äänestäneiden osuus on jäänyt alle kuuteen prosenttiin äänioikeutetuista.

Satakunnan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueilla on päästy 9,3–9,4 prosentin äänestysaktiivisuuteen. Sen sijaan Keski- ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueilla äänestysaktiivisuus on jäänyt 6,3–6.4 prosenttiin.