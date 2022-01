Kannatusmittaus: Pirkanmaan aluevaaleissa sdp ja kokoomus kärjessä, vihreille hurja romahdus – Aamulehden kysely julki

Aamulehden uunituore kannatusmittaus kertoo puolueiden aluevaalikannatuksen Pirkanmaalla lajinsa ensimmäisten aluevaalien kynnyksellä.

Aluevaalien ykköspaikasta näyttää tulevan Pirkanmaalla tiukka kisa. Aamulehden Taloustutkimuksella teettämässä aluevaalien kannatusmittauksessa sdp on ykkönen 24,4 prosentin kannatuksella ja kokoomus kakkonen 23,9 prosentin kannatuksella. Lisäksi kokoomuksen kanssa vaaliliitossa oleva rkp saa mittauksessa 0,6 prosentin kannatuksen.

Aluevaalimittaus Näin tutkimus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 1006:ta henkilöä 27.12.2021–7.1.2022. Tutkimus tehtiin puhelinhaastattelujen ja internetpaneelin yhdistelmänä. Vastaajat edustavat Pirkanmaan äänestysikäistä väestöä, ja virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aluevaalien kannatusarvio on painotettu kesän 2021 kuntavaalien tuloksen mukaan, minkä ansiosta tulokset ovat tarkempia kuin pelkkä virhemarginaali antaa ymmärtää.

Kolmospaikalla mittauksessa on perussuomalaiset 16 prosentin kannatuksella. Sama paikka ja lähes sama kannatus sillä oli Pirkanmaalla myös kuntavaaleissa.

Neloseksi ohi keskustan ja vihreiden kirii mittauksessa vasemmistoliitto, joka saa 9,9 prosentin kannatuksen. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen ei ole tästä yllättynyt. Aluevaaleissa puhutaan peruspalveluista ja juuri sellaisista kysymyksistä, jotka kiinnostavat vasemmistoliiton kannattajia.

Viides on keskusta 8,6 prosentin kannatuksella ja kuudentena vihreät, joille mittaus ennakoi aluevaaleissa vaikeuksia. Vihreiden kannatus mittauksessa on 8,4 prosenttia, kun se esimerkiksi kuntavaaleissa Pirkanmaalla oli 11,6 prosenttia. Hankaluuksia on toki osattu puolueelle uumoilla, koska aluevaaleissa keskitytään sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviin kysymyksiin. ”Vihreillä on nuorehko kannattajakunta, ja he eivät vielä tarvitse näitä palveluja siinä määrin kuin vanhemmat”, Rahkonen sanoo.

Kristillisdemokraatit saavat mittauksessa 3,5 prosentin kannatuksen ja Liike nyt 2,7 prosenttia. Liike nytin kannatuksessa on reipas nousu kuntavaalien 0,9 prosentista.

Äänestysaktiivisuudella on vaalien lopputulokseen iso merkitys, ja sitä on vaikea ennakoida. Mittauksessa 25,6 prosenttia vastasi, ettei osaa sanoa, minkä puolueen ehdokasta äänestää aluevaaleissa. Jos ajatellaan, että vain tämä osuus jättäisi äänestämättä, olisi äänestysprosentti todella korkea. ”Eihän siihen usko Erkkikään”, Rahkonen lausuu.

Toisaalta Rahkosen mukaan mittaus osoittaa, ettei kiinnostus aluevaaleja kohtaan aivan olematonta ole. ”Potentiaali ja kiinnostus on siellä olemassa. Todella paljon on kiinni siitä, miten ihmisten aktivointi onnistuu.”

