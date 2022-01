Ensimmäiset äänet on annettu. Tampereen uusien ennakkoäänestyspaikkojen, Hakametsän jäähallin ja Vuoreksen koulun, toivotaan tasaavan äänestysruuhkia vilkkaissa kaupunginosissa.

Aamulehti

Tampereen Hakametsän käytävällä on vastassa poikkeuksellinen näky: rivi äänestyskoppeja. Legendaarisessa jäähallissa voi nyt käyttää ensimmäistä kertaa äänioikeuttaan.

Jäähallin toimivuus äänestyspaikkana pääsi testiin heti keskiviikkona, kun aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyi. Ensimmäiset äänestäjät olivat vaalitoimitsijoiden mukaan jäähallin ovien takana jo hieman ennen kello 9.

Aila ja Pekka Sievä sulkivat jäähallin oven takanaan ensimmäisten joukossa kello 9 jälkeen. ”Aivan selvää”, Pekka Sievä sanoo päätöksestä äänestää uusissa aluevaaleissa. Hän toivoo, että vaalien äänestysprosentti yltäisi ainakin yli 50 prosentin. ”Hyvät ilmat ainakin pitäisi olla.”

Sieville Hakametsän jäähalli on tuttu paikka vuosien ajalta. Aila Sievä sanoo, että uuden äänestyspaikan hyvä puoli on myös iso parkkipaikka. Tammelassa asuvan pariskunnan suunnitelmana oli keittää kotona vaalikahvit äänestyspäivän kunniaksi.

Aila ja Pekka Sievä suuntasivat Hakametsän jäähallin ennakkoäänestyspaikalta kotiin. He aikoivat keittää vaalipäivän kahvit kotona myöhemmin samana päivänä.

Tampereella äänestetään ensimmäistä kertaa ennakkoon Hakametsän jäähallin käytävällä.

Tasausta äänestäjäruuhkiin

Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri, juristi Katja Korhonen sanoo, että jäähallin uskotaan sopivan hyvin äänestyspaikaksi.

Hakametsään päädyttiin Korhosen mukaan siksi, että halli on tilava ja ilmava, eikä siellä ole tällä hetkellä muuta asiakastoimintaa. SM-liigan siirryttyä uudelle Nokia-areenalle ennakkoäänestys oli mahdollista sijoittaa Hakametsään.

Tampereella myös Vuores sai aluevaaleihin uuden ennakkoäänestyspaikan, Vuoreksen koulun. Uusia ennakkoäänestyspaikkoja yhdistää Korhosen mukaan se, että alueiden aiemmissa ennakkoäänestyspaikoissa on ollut perinteisesti ruuhkaa.

Kalevan Prisman ennakkoäänestyspaikka on aiemmissa vaaleissa ollut koko kaupungin suosituin. Korhonen sanoo, että nyt toivotaan, että uudet äänestyspaikat tasaavat äänestäjämääriä.

Mitä? Aluevaalien tärkeät päivät Aluevaalien ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.–18. tammikuuta ja ulkomailla 12.–15. tammikuuta. Pirkanmaalla äänestetään ennakkoon 67 äänestyspaikassa ja kahdessa äänestysautossa, jotka kiertävät Oriveden ja Ylöjärven alueilla. Tampereella ennakkoäänestyspaikkoja on 22, joista uusia Hakametsän jäähalli ja Vuoreksen koulu. Vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta. Silloin voi äänestää ainoastaan omassa äänestyspaikassa, joka on mainittu postitetussa äänioikeusilmoituksessa. Aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset 26. tammikuuta. Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1. maaliskuuta.

Prisma vaihtui Hakametsään

Keskiviikkona kahden ensimmäisen aukiolotunnin aikana äänestäjiä kävi Hakametsässä 96. Kello 11 mennessä koko kaupungissa oli äänestetty 2 070 kertaa. Osa ennakkoäänestyspisteistä oli avannut ovensa jo kello 8.

Heti aamupäivällä äänensä jätti myös Jouko Koivisto. Kalevassa asuva Koivisto on aiemmissa vaaleissa äänestänyt lähi-Prismassa, mutta päätti nyt vaihtaa äänestyspaikkaa myöskin kauppareissun varrelle osuneeseen Hakametsään.

Koivistolle äänioikeuden käyttäminen oli itsestäänselvyys. ”Olen sanonut, että se on kansalaisoikeus ja jopa -velvollisuus. Ainakin saa sitten arvostella poliitikkoja, kun on äänestänyt”, Koivisto sanoo.

Myös Koivisto sanoo toivovansa kovasti, että äänestysprosentti ylittää 50 prosentin rajan. ”Toivottavasti, mutta epäilen kovasti.”

Vaalitoimitsija Pyry Karrimaa kohtasi äänestämään saapuneen Jouko Koiviston Hakametsän jäähallin käytävälle rakennetussa ennakkoäänestyspaikassa.

Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri, juristi Katja Korhonen toivoo, että ihmiset rohkaistuvat äänestämään. Hän muistuttaa, että koronatilanteesta huolimatta äänestäminen on arvioitu matalan riskin lyhytaikaiseksi toiminnaksi.

Koronaturvalliset vaalit

Aluevaalit viedään Tampereella läpi hyvin samanlaisilla koronavirustilanteen aiheuttamilla erityisjärjestelyillä kuin kesäkuun kuntavaalit.

Korhonen sanoo, että äänestyspaikkoja rakennettaessa on huolehdittu perusasioista, kuten turvavälien säilyttämisen mahdollisuuden takaamisesta.

Äänestyskopit ja vaalitoimitsijoiden pisteet on sijoiteltu väljästi. Vaalitoimitsijan ja äänestäjän välissä on muovipleksi. Tarjolla on käsidesiä ja maskeja. Lisäksi äänestäjät voivat tuoda halutessaan oman kynän mukanaan.

Korhonen muistuttaa, että äänestäminen on arvioitu matalan riskin lyhytaikaiseksi toiminnaksi. ”Rohkeasti vaan äänestämään.”

Erkko Vuorensola on äänestänyt aina. Hän ajattelee, että se on ainoa tapa vaikuttaa asioihin. Vuorensola asuu Hakametsän jäähallin naapurustossa, joten äänestäminen ennakkoon juuri jäähallissa oli helppo ratkaisu.

Hakametsässä ennakkoäänestetään jäähallin käytävällä. Turvaväleistä on huolehdittu muun muassa asettelemalla äänestyskopit väljästi käytävälle.

Harri Lahtinen toivoo, että ihmiset äänestävät aluevaaleissa mahdollisimman paljon. Hän toivoo, että ammatti-ihmiset saisivat ääniä kansanedustajien tai valtuutettujen sijaan.

Ennakkoäänestys käynnistyi Tampereella monessa osoitteessa keskiviikkona. Virastotalon edustalla jonotettiin äänestämään pääsyä.

Laura Koponen halusi äänestää aluevaaleissa ennakkoon, jotta oma ääni tulee varmasti käytettyä. Äänestyspaikaksi valikoitui virastotalo käytännön syistä. Hän äänesti lounastauolla kesken etätyöpäivän. Koponen pitää aluevaalien keskeisimpänä teemana paljon esillä olleita mielenterveysasioita ja -palveluita. Koponen on ilahtunut huomattuaan, että ainakin sosiaalisessa mediassa nuoret ovat puhuneet äänestämisen tärkeydestä.

Vaalitoimitsija Oskari Huhtaniemi otti vastaan Marja-Leena Virkin äänen aluevaaleissa. Virkki sanoo, että hän on kiinnostunut politiikasta ja aluevaalien teemat ovat tuttuja. Virkki kokee, että kaikissa vaaleissa äänestäminen on tärkeää, sillä se on usein ainoa keino ”tavalliselle ihmiselle” vaikuttaa asioihin.