Kaasupullojen räjähdykset helisyttävät yhä ikkunoita Toijalassa – Akaan raju hallipalo jatkuu, sammuttamassa vielä toistakymmentä yksikköä

Toijala Worksin noin 4 000 neliön hallirakennus syttyi tuleen maanantaina Akaan Toijalassa. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Aamulehti

Maanantaina illalla syttyneen hallirakennuksen sammutustyöt Akaan Toijalassa ovat jatkuneet yön yli. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Ville Naskali kertoi tiistaina aamuseitsemän jälkeen, että pelastustöissä oli yhä toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Metallitöissä käytettäviä kaasupulloja on räjähdellyt vielä aamullakin, mikä on vaikeuttanut sammutustöitä.

”Siellä räjähtelee taas kaasupulloja, ja sammutus on heikkoa. Palo kytee rakenteissa myös isommassa osassa, mitä on koko yö yritetty suojata.”

Palo on ilmeisesti päässyt leviämään myöhäisen illan tilanteesta?

”Jonkin verran on levinnyt. Kaivinkone on mukana sammutustyössä, palo on rakenteissa isosti myös korkeammalla halliosalla. Alapuolella on betonilaattarakenne, jota ei pääse sammuttamaan alhaalta. Myöskään katolta ei päästä sammuttamaan, kun palo menee siellä eristeissä.”

Sankat savut levisivät Toijala Worksin hallin ympäristöön maanantai-iltana.

Vieläkö palosta aiheutuu näkyviä liekkejä?

”Kyllä, koko ajan kytee ja liekkejäkin tulee päältä.”

Sammutus jatkuu vielä pitkään tiistaina?

”Kyllä jatkuu. Kello 8 on vuoronvaihto, niin sinne yritetään saada uutta porukkaa.”

Miten kaasupullojen räjähtely vaikuttaa sammutustöihin?

”Nimenomaan se hankaloittaa. Jos on riski siihen, että jotain räjähtää sisällä, niin sisäsammutukseen ei voida mennä.”

Miksi palopaikassa on niin paljon kaasupulloja?

”Se on metallityöpaja, metalliteollisuuden rakennus. Siellä hitsataan ja polttoleikataan.”

Onko pulloja rakennuksessa niin ympäriinsä, että niitä ei saada pois?

”Se on haaste. Niitä on kyllä jonkin verran tuotu pois rakennuksesta. Matalalla osalla pulloja oli paljon. Tuli pääsi leviämään siellä niin, että niitä ei voitu sokkona lähteä hakemaan sieltä. Niitä räjähti kymmeniä jo yöllä. Se oli kuin sotatanner, sanoi palotutkija, joka kävi paikalla. Niitä räjähteli siellä vähän väliä.”

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta maanantai-iltana.

Millaisista kaasupulloista on kyse?

”Ei ole kyse pelkästään nestekaasusta. Happea käytetään tuotannossa paljon. Isompi säiliä nesteytettyä happea on saatu suojattua rakennuksen sivustalla. Sitten on hitsauksessa käytettäviä hitsauksen suojakaasuja.”

Kuinka voimakkaasti pullot räjähtävät?

”Yleensä ne ovat telineissä kiinni, mutta kyllä siitä vaara on, jos on vieressä, pullo voi lähteä liikkeelle. Sinne ei voida mennä. Joka tapauksessa vahingot ovat olleet niin isoja, ettei rakenteille itsessään ei ole paljon tehtävissä.”

Käytännössä rakennus tulee tuhoutumaan pahoin?

”Rakennuksesta oli jo yli puolet sortunut aamuyöstä. Kaivinkone on raivaamassa, että saadaan sammutettua. Palo on levinnyt pitkälle.”

Joudutaanko koko rakennus purkamaan?

”Seinät joudutaan purkamaan, mutta siellä on arvokkaita työkoneita, mitä prosessiin käytetään. Piha-alueella on osa tuotantoon käytettävästä tavarasta, mutta myös hallissa on koneita ja nostimia.”

Onko pakkanen aiheuttanut vielä yöllä ongelmia?

”Autokalustoa on jouduttu jonkin verran vaihtamaan. Jäätymisestä tulee ongelmia pumpuissa ja suihkuputkissa.”

Onko kaluston jäätymisellä ollut vaikutusta rakennuksen sammuttamisen onnistumiseen?

”Ei ole ollut. Kun ensimmäinen paloauto oli paikalla, niin kattorakenteissa oli liekit, ja kovat savut tulivat jo silloin vastaan, kun päästiin katolle avaamaan luukkua. Palokuorma on ollut huomattava.”

Onko syttymissyystä vielä tietoa?

”Ei ole tietoa. Siellä on ollut pari kuukautta sitten yksi tulipalo, ja noin vuosi sitten myös jonkinlainen tulipalo, kun edellisiä tehtäviä käytiin läpi.