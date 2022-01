Tehdassaaren alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Tämän Nokia-yhtiön entisen konttorin on suunnitellut Birger Federley. Tällä hetkellä rakennuksessa on toimistotiloja. Kuvassa Cireco Finland oy:n johtoryhmän jäsenet Jari Tähtinen (vas.) ja Jouko Annala.