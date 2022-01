Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Tältä näytti, kun merikotkat aterioivat järvenjäällä Valkeakoskella – lintu katosi jo lähes kokonaan, mutta talviset havainnot ovat osoitus suojelun onnistumisesta

Merikotka on tätä nykyä yleinen näky myös Pirkanmaalla. Lintu on alkanut pesiä maakunnan järvillä, ja talvella merikotkia on nähty jopa kymmeniä kerralla. Linnun tarina on osoitus suojelutoimien onnistumisesta ajassa, jolloin monet muut lajit ovat taantuneet hälyttävällä vauhdilla.

Tom Eklund ikuisti joukon merikotkia jäällä 2. tammikuuta 2022 Valkeakoskella, tarkemmin Vanajaveden Rauttunselällä.

Aamulehti Talvisäässä ulkoileva voi nähdä järvenjäällä merikotkan tai hyvässä lykyssä kymmeniäkin. Ennen erittäin harvinaisesta linnusta on tullut Pirkanmaalla tavallinen näky. Tänä talvena suuria lintuja on bongattu lintuyhdistys Birdlifen havaintosivun mukaan lähes päivittäin eri puolilla maakuntaa. Hyviä havaintopaikkoja ovat ainakin Vanajanselkä Valkeakosken suunnalla sekä Säijänselkä Lempäälässä, vinkkaa Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin. Esimerkiksi Säijänselällä kotkia on kirjattu kerralla jopa nelisenkymmentä.