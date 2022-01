Potilaita riittää ja vuodeosastoilla on täyttä, mikä ruuhkauttaa Acutan päivystystä – Apulaisylilääkäri: ”On ollut välillä aika mahdotonkin yhtälö”

Yliopistosairaalan päivystyksessä on ollut viime kuukausina kiirettä. Yksi syy on se, että muilla osastoilla on täyttä. Ainakaan toistaiseksi ei ole kuitenkaan oltu yhtä synkissä tunnelmissa kuin pääkaupunkiseudulla, kertoo Acutan apulaisylilääkäri. Kiire tuntuu kuitenkin olevan jatkuvaa, ja yksi syy voi olla koronan kasaama hoitovelka.

Acutassa on paljon kävijöitä, mutta jatkohoitopaikat ovat vähissä, sanoo apulaisylilääkäri Jutta Delany. Koronapotilaiden hoito sujuu päivystyksessä jo tutulla tavalla, mutta työntekijät joutuvat venymään moneen. Delany kuvattiin sairaalassa maaliskuussa 2020, jolloin epidemia oli alkuvaiheessa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksessä on eletty kiireisiä aikoja viimeiset puoli vuotta. Siihen on monia syitä, kertoo Acutan apulaisylilääkäri Jutta Delany.

Pääkapunkiseudulla terveydenhuollon päivystys on ruuhkautunut pahasti, ja osastolle pääsyä on jouduttu odottamaan jopa kolme päivää, kertoo Helsingin Sanomat. Taustalla on koko terveydenhuollon tukkoisuus ja koronaepidemia.

Delanyn mukaan tunnelma ei ole Pirkanmaalla yhtä synkkä, ja Uudenmaan tartuntaluvutkin ovat ihan omaa luokkaansa. Acutassakin tilanne oli tosin huonompi loppuvuodesta, jolloin erityistä koronaosastoa ei ollut vielä avattu.

”Oli huutava pula jatkohoitopaikoista, ja mietittiin, mitä potilaiden kanssa tehdään. Osaston avaaminen vapautti kapasiteettia muilla osastoilla, ja tilanne vähän helpotti”, Delany kuvaa.

Osastopaikat kortilla

Taysin päivystyksessä on ollut kesästä alkaen selittämättömän paljon potilaita, Delany sanoo. ”Kesäkuun puolenvälin jälkeen potilaita on ollut paljon. En tiedä, onko sen aiheuttanut koronan tuottama hoitovelka vai mikä, mutta se ei tunnu loppuvan.”

Mikään yksittäinen oire ei selitä kävijämääriä. ”Ehkä ihmiset eivät ole hakeutuneet lääkäriin viime vuoden aikana ja heillä on paljon sairauksia. Sitten he ovat ajautuneet pikkuhiljaa huonompaan kuntoon eivätkä enää pärjää kotona. Jotain tämän tyyppistä siinä varmaan on taustalla”, Delany arvelee.

Helsingissä potilaat ovat joutuneet odottamaan osastolle pääsyä melkein kolme vuorokautta. Taysissa ei ole ollut aivan näin tukkoista, mutta myös Delany kertoo odottelun kuormittavan päivystystä.

Kun osastopaikkoja ei ole vapaana, potilaita ei saada heti siirrettyä eteenpäin. Tyypillisesti päivystyksessä ollaan muutamia tunteja, jolloin otetaan verikokeita ja tehdään tutkimuksia sekä päätetään, minne potilas siirretään.

Kesällä ja syksyllä osastopaikan vapautumista on jouduttu odottamaan tunteja tai jopa seuraavaan päivään. Valmista saattaisi olla vaikkapa aamukymmeneltä, mutta osastopaikan tyhjenemistä ja siivoamista joudutaan odottelemaan pitkälle iltapäivään. Delanyn mukaan erityisesti terveyskeskustason vuodeosastopaikat ja hoivakotipaikat ovat olleet kortilla.

”Käyntejä on paljon ja jatkohoitopaikkoja on tarjolla aika niukasti, mikä on ollut välillä aika mahdotonkin yhtälö.”

Päivystyksestä potilaat on tarkoitus siirtää pian eteenpäin. Yleensä se onnistuu, mutta kesällä ja syksyllä esimerkiksi vuodeosastopaikkojen vapautumista on jouduttu odottamaan, sanoo apulaisylilääkäri Jutta Delany. Se kuormittaa päivystystä, mutta tilanne ei ole Delanyn mukaan yhtä paha kuin pääkaupunkiseudulla.

Korona ruuhkauttaa epäsuorasti

Kiire ei ole tammikuun alussa huipussaan, mutta tekemistä riittää. Marraskuussa tilanne vaikutti palautuvan normaaliin, mutta joulunaika oli tavalliseen tapaan kiireinen. ”Töitä on tehty”, Delany tiivistää.

Acutassa käy keskimäärin noin 300 potilasta päivittäin. Taysin verkkosivuilla olevan ruuhkamittarin mukaan päivystyksessä oli esimerkiksi sunnuntai-iltana kello 19 jälkeen kaikkiaan 49 asiakasta eli kohtalaista ruuhkaa.

Korona ei suoraan sekoita päivystyksen pakkaa. Koronapotilaita tulee sairaalaan tasaisesti päivystyksen kautta, ja siellä tutkitaan, onko potilaalla tartunta. Sitä tehdään jo rutiinilla.

Sen sijaan ruuhkat kuormittavat henkilökuntaa, ja korona sekä muut liikkeellä olevat hengitystieinfektiot lisäävät sairauspoissaolojen määrää. Erityisesti hoitajista on pulaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella jotkut ovat tulleet päivystykseen vain päästäkseen koronatestiin. Tätä ilmiötä Delany ei tunnista Tampereella ainakaan isossa mittakaavassa. Syynä voi olla sekin, että hoidontarvetta arvioidaan tarkasti, sillä päivystykseen ei ole tarkoitus marssia mistä tahansa syystä.

Tays kehottaa soittamaan päivystysapunumeroon 116 117, jossa soittaja ohjataan oikeaan osoitteeseen. Maksuton numero otettiin käyttöön vuosi sitten.