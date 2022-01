Pelti kolissut Pirkanmaalla, Hämeenkyrössä auto kaatoi liikennevalotolpan – pelastuslaitos muistuttaa myös jäällä liikkujia

Vakavilta loukkaantumisilta on vältytty lauantaina, vaikka pelti onkin rytissyt monessa paikassa.

Pirkanmaan alueella on sattunut lauantaina aikana useita pieniä liikenneonnettomuuksia, joista on selvitty iltapäivällä kolmeen mennessä ilman vakavia loukkaantumisia.

Onnettomuuksia listaavan Tilannehuoneen mukaan puolenyön jälkeen onnettomuuksia oli sattunut Ylöjärvellä ja Tampereella kaksi kertaa, Pälkäneellä kerran ja yhdesti Hämeenkyrössä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Jari Hiltunen sanoo, että puoli kolmen aikaan iltapäivällä Hämeenkyrössä Lavajärven ja Komintien risteyksessä henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä ja kaatoi mennessään liikennevalotolpan. Hiltusen mukaan autossa oli kaksi henkilöä.

Peltikolareita sattui aamupäivän ja alkuiltapäivän aikana Tampereella Messukylänkadulla ja Ammattikoulukadulla. Ylöjärvellä rytisi puolestaan Hietastenkadulla.

”Ei ole kuitenkaan isompaa tapahtunut. Ei ole ollut esimerkiksi ihmisiä puristuksissa”, Hiltunen kertoi.

Ilmatieteen laitos ei ole antanut Pirkanmaan teille varoituksia.

Virtapaikkoja vältettävä

Talvinen sää on saanut ihmiset sankoin joukoin nautiskelemaan ulkoilmasta. Esimerkiksi Näsijärvellä Siilinkarille suuntasi kahden aikaan iltapäivällä paljon ihmisiä. Hiltunen sanoo, ettei pelastuslaitoksella ole ollut ihmisenpelastustehtäviä.

”Pitää muistaa kuitenkin, että pettävää jäätä on vielä siellä, missä on esimerkiksi virtaavia salmipaikkoja ja suvantoja. Niitä löytyy Pirkanmaalta paljonkin. Varsinkin, jos ajoneuvolla on jäällä, siitä voi humpsahtaa läpi”, Hiltunen muistuttaa.

Noin joulunpyhien ajasta tammikuun alkuun mennessä kahdeksan ihmistä on Hiltusen mukaan pelastettu tai pelastautunut jäisestä vedestä. Kolmessa tapauksessa ajoneuvo vajosi jäihin ja kerran henkilö putosi heikon jään läpi. Vakavilta loukkaantumisilta on kuitenkin vältytty.