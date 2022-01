Legendaarisen Saarikylien retkiluisteluradan kausi avattiin toden teolla viikonloppuna, katso video ja kuvat – tässä myös lukijoiden suosikkireitit Pirkanmaalta

Aamulehti vieraili Kangasalan Saarikylien retkiluistelureitillä sunnuntaina. Reittiä ylläpitävän Pirjo Veckmanin mukaan luistelureitti on Pirkanmaan vanhin.

Pakkasta on yhdeksän astetta eikä jäällä tuule. Aurinko on pilvien peitossa, mutta muuten sää on mainio. Sunnuntain tavoin koko kuluva talvi on ollut retkiluistelun talvi.

”Kauden alku on ollut meille suotuisa, koska oli pakkasta ja tuli hyvin jäätä, eikä vielä tullut lunta”, kertoo Kangasalan Saarikylien retkiluistelureitistä vastaava Pirjo Veckman. Reitti aurattiin tänä vuonna ensimmäisen kerran jo joulukuun ensimmäisellä viikolla. ”Eli ennätyksellisen ajoissa”, sanoo Veckman.