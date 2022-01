Näistä merkeistä tietää, että joulu on ohi – Kävimme Lempäälässä kysymässä, milloin ja millä tavalla joulunvietto päättyy

Loppiaisena siirrytään joulunpyhistä arkeen, mutta joulunvietto lopetetaan eri kodeissa kuitenkin eri ajankohtina. Kysyimme lempääläläisiltä, milloin ja millä tavalla joulunaika heillä päättyy.

Aamulehti

Lempäälän Hakkarinportin taloyhtiön pihalla lepää kolme joulukuusta, jotka on riisuttu koristeista ja jätetty odottamaan pois kuljetusta. Myös muiden taloyhtiöiden pihoilla näkyy palveluksensa päättäneitä joulukuusia. Loppiainen on perinteisesti päivä, jolloin siirrytään joulunpyhistä arkeen ja koti siivotaan kuusesta ja koristeista.

Loppiaisaamupäivä oli Lempäälässä kuitenkin rauhallinen, eikä juhlapyhä aiheuttanut suurta vilinää ja kuusista luopumista sankoin joukoin. Kysyimme lempääläläisiltä, koska joulunaika heidän kodissaan päättyy ja mitä joulunpyhien taakse jättämiseen kuuluu.

Joulukuusen pois heittäminen on monille merkki siitä, että joulunaika on päättynyt.

Konsta Järviluoma asuu Helsingissä, mutta on käymässä appivanhempiensa luona Lempäälässä. Järviluoman joulunvietto ei suinkaan pääty vielä loppiaiseen, vaan vasta nuutinpäivään, jota vietetään 13. tammikuuta. ”Koska joulua on niin mukava viettää, se olisi tyhmää päättää loppiaiseen, jos sen voi pidentää nuutinpäivään”, Järviluoma perustelee.

Järviluomalle joulukuusen poisheitto on selvä merkki siitä, että joulu on tältä erää ohitse ja päiviä seuraavaan jouluun voi alkaa laskea. Helsingin kodissa Järviluomalla on pieni muovikuusi, joka viedään kellariin tai yläkaappiin odottamaan uutta hetkeä. Appivanhempien luona Järviluoma on puolestaan saanut nauttia aidosta kuusesta.

Järviluoman kodissa on myös tähtikoristeita, jotka saavat lähteä nuutinpäivänä. ”Jos jouluruokaa olisi jäljellä vielä nuutinpäivänä, sitä syötäisiin vielä silloin. Nyt on jo haikea olo, että kohta joulunaika loppuu ja joutuu taas odottamaan uutta joulua”, Järviluoma sanoo ja lisää, että marraskuussa on onneksi jo hyvä aika kuunnella joululauluja.

Konsta Järviluomalla on haikea olo siitä, että joulunaika pian loppuu.

Jouluvaloja vuoden ympäri

Tiia Poikonen ja Jere Särkinen puolestaan ovat lopettaneet joulunvieton tältä erää jo tapaninpäivänä. ”Tapaninpäivän jälkeen siirrytään juhlimaan uutta vuotta, ja nyt vietämme vain normaaleja talvipakkaspäiviä”, Poikonen sanoo.

Särkisen mukaan joulunvietto loppuu koristeiden siivoamisella pois. ”Kinkkuakaan ei enää syödä, vaan se on saatu jo syötyä”, Poikonen sanoo.

Poikosen ja Särkisen kotona ei ollut joulukuusta, mutta jouluvaloja sen sijaan on ympäri vuoden. ”Kesälläkään ne eivät lähde”, Särkinen sanoo.

”Heti, kun illat alkavat hämärtymään, jouluvaloihin laitetaan taas töpselit seinään. Myös kynttilöitä poltamme pimeään vuodenaikaan”, Poikonen jatkaa.

Poikonen sanoo palaavansa arkeen mielellään varsinkin nyt, kun päivät alkavat olemaan valoisampia.

Tiia Poikosen ja Jere Särkisen kodissa joulunvietto lopetetaan tapaninpäivänä. ”Nyt vietämme vain normaaleja talvipakkaspäiviä”, Poikonen sanoo.

Vaismaan perheen joulu puolestaan loppuu loppiaisena. Harri Vaismaan mukaan joulunvieton loppumisen merkki on joulukoristeiden ja kuusen vieminen pois. ”Kuusenraato on vielä kotona, mutta se lähtee tänään”, Harri Vaismaa sanoo.

Jouluvaloja puolestaan ei kerätä pois vaan ne ovat ulkona koko talven yli. ”Myös kynttilöitä poltetaan varmaan vielä lopputalven ajan”, Lumi Vaismaa sanoo.

Leevi Vaismaan mielestä arkeen palaaminen tuntuu normaalilta. Lumi Vaismaa sanoo, että joulun loppuminen on ”vähän haikeaa, mutta tuleehan joulu seuraavana vuonna taas uudestaan”.