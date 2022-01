Aamulehti

Kihniöllä palaa eläinsuoja. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Kihniön Peltomäentielle torstaina iltapäivällä vähän ennen yhtä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen kertoo, että eläinsuojana käytetty vanha navetta on ilmiliekeissä.

Olkkosen mukaan eläinsuoja on noin sadan neliön kokoinen, ja osa eläimistä on jäänyt sisälle. Tilasta on saatu pelastettua vuohia.

