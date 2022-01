Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Ylöjärveläisperheen autotallista löytyy sellaisia aarteita, että kovimpiakin autohulluja heikottaa – ”Yleisimmät kommentit ovat huhhuh tai ohhoh”

Ylöjärveläisperheellä on erikoinen kokoelma museorekisteröityjä autoja ja moottoripyöriä, joista lähes jokaisella on erikoinen tarina. Inkku Lang-Mero ja Antti Mero kertovat, että vain harva on nähnyt sen kokonaisuudessaan. Harvinaisinta Fordia ei ole montaa kappaletta olemassa.

Tilaajille

Antti Mero ja Inkku Lang-Mero kertovat, että vaikka sukulaisilla oli näppinsä pelissä, kun he aikoinaan tapasivat toisensa, moottoripyöräharrastus on yhdistänyt heitä alusta alkaen. Myös vanhat autot, niiden entisöinti sekä autotapahtumat kuuluvat perheen yhteiseen kalenteriin.

Aamulehti ”Kyllä tähän vielä yksi autoprojekti voisi olla mieluinen. Punainen pieni avoauto, mielellään Jaguaari tai jokin muun englantilainen. Ensin kuitenkin pitäisi myydä alta pois ainakin kuusi moottoripyörää, että se mahtuisi sisälle halliin”, ylöjärveläinen Inkku Lang-Mero kertoo ja antaa katseen kiertää läpi museoautojen ja-moottoripyörien armeijan.