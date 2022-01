Valkeakosken Tervasaaren tehtaan toimihenkilöt eivät halunneet lakkoon – Tervasaaren Pro-liiton luottamusmies erosi liitosta

Pro-liiton puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo, että Tervasaaren rajaamisesta lakon ulkopuolelle keskusteltiin, mutta keskuslakkotoimikunnassa sellaista päätöstä ei sitten tehty.

Tervasaaren toimihenkilöillä ei ollut valmiutta ammattiliitto Pron 1. tammikuuta UPM:n paperiteollisuudessa aloittamaan lakkoon.

Näin sanoo Heikki Kataja, joka kertoo nyt olevansa Tervasaaren Pro-liiton entinen luottamusmies.

Hän kertoo eronneensa liitosta 31. joulukuuta. Maanantaina alkuiltapäivään mennessä eroilmoitusta ei ollut liitossa vielä käsitelty.

”Siellä on ilmeisesti vähän ruuhkaa irtisanomisissa.”

Kun Kataja eroilmoitustaan liitosta tiedusteli, hän sai erosta vahvistuksen erosta sähköpostiinsa.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen tarkisti maanantaina ennen puoltapäivää liiton jäsenrekisteristä, että Tervasaaren toimihenkilöitä on liitossa 22.

Tervasaaren Pro-liiton entisen luottamusmiehen Heikki Katajan mukaan UPM Specialty Papers Oy:n Tervasaaren tehtaalla on yhteensä 26 toimihenkilöä, eli järjestäytymisaste on ollut lakkokiistaan asti korkea. Toimihenkilöihin kuuluu työnjohtajia ja vuoromestarit, suojelun henkilöitä ja puhelinvaihde. Useita aiempia toimihenkilöitä on siirtynyt viime vuosina ylempiin toimihenkilöihin. Toimihenkilöpaikat paperitehtaalla ovat myös vuosien varrella vähentyneet.

”En voi kenenkään henkilökohtaisia eroamisia kertoa, mutta voin sanoa, että Pro-liittoon kuuluvien lukema on hyvin kaukana tuosta 22:sta.”

Puheenjohtaja kävi Valkeakoskella

Pro-liiton puheenjohtaja Jorma Malinen tapasi tervasaarelaisia toimihenkilöitä Valkeakoskella 21. joulukuuta.

Heikki Kataja sanoo puheenjohtaja Malisen itse nostaneen keskusteluun sen, haluavatko tervasaarelaiset rajata oman työpaikkansa lakon ulkopuolelle.

”Useampi korva meitä oli siinä kuulemassa. Kyllä luottamus meni.”

Valkeakoskelaiset paperitehtaan toimihenkilöt ovat Maliselle suuttuneet siitä, että Tervasaarta ei lopulta sitten rajattukaan lakon ulkopuolelle. Lopputuloksena on liitosta eroamisia ja se, että töitä jatketaan.

Puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo näin:

”On totta, että on käyty keskustelua siitä, pitäisikö Tervasaari jättää lakon ulkopuolelle. Se asia kuitenkin käsitellään keskuslakkotoimikunnassa, ja siihen päädyttiin, että Tervasaarta ei jätetä ulkopuolelle.”

Malinen sanoo, että harkita asiaa saattoi, koska prolaisia on ollut Tervasaaressa enää aika vähän. ”Tervasaarella ei Pron lakkoa ratkaistaisi.”

Ehdot neuvotellaan paikallisesti

Toimihenkiöiden kanssa UPM ei tee enää ollenkaan työehtosopimusta. Se on toimihenkilöiden kannalta se kiista, miksi Pro lakkoilee UPM:n paperiteollisuudessa.

”Kiista ei ollut siitä, tehdäänkö yhtä vai viittä,” luottamusmiehen tehtävästä luopunut Heikki Kataja täsmentää.

Tervasaaren toimihenkilöt eivät halunneet kiistaan.

”Nyt voidaan paikallisesti neuvotella ehdoista. Tähän saakka neuvottelut työnantajan kanssa ovat sujuneet hyvässä yhteishengessä.”