Pirkanmaalla siirrytään samaan käytäntöön kuin muualla Suomessa.

Pirkanmaalla soitetaan yleisen vaaramerkin koesoitto jatkossa vain kerran kuukaudessa. Tähän saakka koesoitto on kuultu joka maanantai kello 12.

Maanantaista 3.1. lähtien koesoitto kuullaan kerran kuukaudessa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 12. Seuraava koesoitto kuullaan maanantaina 7.2.

Minkä takia käytäntöä muutetaan, Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen?

”Me siirrymme samaan käytäntöön kuin mikä muualla Suomessa on. Hätäkeskuksesta tulevat väestöhälytinkokeilut ovat jo useamman vuoden ajan tulleet kerran kuukaudessa. Me olemme sen lisäksi Pirkanmaalla kolmena kertana kuukaudessa tehneet koesoitot itse tilanne- ja johtokeskuksesta.”

Minkä takia Pirkanmaalla on soitettu koesoittoa joka viikko, jos muualla Suomessa on soitettu vain kerran kuussa jo pidemmän aikaa?

”Aiemmin yleistä vaaramerkkiä koesoitettiin valtakunnallisesti kerran viikossa. Silloin, kun sitä päätettiin soittaa vain kerran kuussa, Pirkanmaalla haluttiin jatkaa käytäntöä, jossa sitä soitettiin kerran viikossa. Silloin päätettiin, että Pirkanmaan pelastuslaitos testaa järjestelmää kuitenkin itse.”

Toivasen mukaan koesoittoa testataan jatkossakin kerran kuussa hätäkeskuksesta tulevan väestöhälytinkokeilun lisäksi. ”Käynnistämme hälyttimet nähdäksemme, että toimivatko ne, mutta niistä fyysisistä hälyttimistä ei vain silloin kuulu ääntä.”

Mistä tunnistaa?

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Pirkanmaalle sijoitettuja väestöhälyttimiä kokeillaan säännöllisesti kuukausittain. Kokeilussa hälyttimillä soitetaan tasaista äänimerkkiä 7 sekunnin ajan. Kokeilu ei edellytä väestöltä mitään toimenpiteitä. Kokeilu suoritetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 12.

Erheellisesti väestöhälyttimellä annetusta äänimerkistä ei tiedoteta vaaratiedotteella. Teknisestä viasta tai muusta syystä väestön varoitusjärjestelmällä soitetun erheellisen äänimerkin jälkeen pelastusviranomainen tiedottaa siitä mahdollisimman pikaisesti alueen väestölle pelastustoimen mediatiedotteella. Viimeksi Aamulehti uutisoi erheellisesti soineesta vaaramerkistä 14. joulukuuta.

