Pikkukunnista ei välttämättä pääse läpi yhtään ehdokasta aluevaaleissa – Katso, miten ehdokkaiden määrä jakautuu Pirkanmaalla

Selvitimme, miten aluevaalien ehdokkaat jakautuvat kunnittain Pirkanmaalla. Erot ovat isoja. Tampereella ehdokkaita on satoja, mutta monessa pikkukunnassa vain kourallinen. Miten pienten kuntien ääni kuuluu aluevaltuustossa? Valkeakoskelta löytyy esimerkki, kuinka palveluiden keskittäminen voi tuoda merkittäviä etuja.

Tilaajille

Aamulehti

Alueellinen edustavuus on tulevien aluevaalien yksi keskeisistä kysymyksistä. Ehdokkaita 79-paikkaiseen valtuustoon on Pirkanmaan jokaisesta kunnasta, mutta määrissä on isoja eroja. Siinä missä tamperelaisia on ehdolla 317, Punkalaitumelta ehdokkaita on neljä henkilöä.