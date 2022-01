Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Akaassa myydään historiallista tapettitehdasta, tällainen yli 80-vuotias rakennus on – ”Mieluummin käytössä kuin käyttämättä ja tyhjillään”

Akaassa on myynnissä vanha 1930-luvun lopulla valmistunut tehdasrakennus. Rakennuksessa on neljän asunnon lisäksi muun muassa keilahalli. Välittäjän mukaan kyselyitä vanhasta tapettitehtaasta on tullut eri puolilta Suomea.

Kiinteistöä välittävän Houston lkv:n toimitusjohtaja Mikko Levo kuvailee vanhaa tehdasta neliskanttiseksi, funkkistyyliseksi rakennukseksi.